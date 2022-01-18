BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuçları hangi gün açıklanır?

BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanır? BİLSEM programlarına kayıt olmak isteyen öğrenciler, puanlarına göre kayıt hakkı kazanabilecek. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek. Peki; 2022 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?