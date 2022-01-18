BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuçları hangi gün açıklanır?
BİLSEM ön değerlendirme sonuçları merakla bekleniyor. BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Başvuruların ardından öğrencilerin uygunluk durumu kontrol edilecek ve onay verilecek. Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezlerine kayıt olabilecek. Peki; BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM sonuçları 2022 ne zaman açıklanacak? BİLSEM ön değerlendirme sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanır? BİLSEM programlarına kayıt olmak isteyen öğrenciler, puanlarına göre kayıt hakkı kazanabilecek. Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek. Peki; 2022 BİLSEM sonuçları ne zaman açıklanacak?
BİLSEM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
BİLSEM sonuçları olarak bilinen, başvuruda bulunan öğrencilerin uygunluk durumunun kontrol edilip onay verildiği ön değerlendirme sonuçları, 2 Şubat tarihinde açıklanacak.
Ön değerlendirme uygulamaları tamamlandıktan sonra yetenek alanlarına göre Bakanlık tarafından belirlenecek puanı geçen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınacaktır.
Bireysel değerlendirme uygulamaları sonucunda Bakanlık tarafından yetenek alanlarına göre belirlenecek olan puanı geçen öğrenciler bilim ve sanat merkezine kayıt hakkı kazanacak.
Bireysel değerlendirmeye hak kazanan öğrenciler 13 Mayıs 2022 tarihinde ilan edilecek. Takvime göre, Kayıt hakkı kazanan öğrenciler, 19 Ağustos'ta ilan edilecek.
Öğrencilerin yetenek alanlarına göre aday gösterilme işlemleri 10-21 Ocak 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 19 Şubat-8 Mayıs 2022 tarihleri arasında öğrenciler yetenek alanlarına göre değerlendirmeye alınacak.
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