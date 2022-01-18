Tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D'li ilave tediye ödemeleri hangi tarihlerde ödenecek? İşte takvim...
Tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2022? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kamuda işçi olarak çalışanlar 2022 yılında ilave tediye ödemelerinin ne zaman ödeneceğini merak ediyor. Geçtiğimiz yıl ilave tediye ödemelerinin ilk ödemesi 29 Ocak'ta, ikinci taksiti 11 Mayıs'ta hesaplara geçmiş, son ödeme ise aralık ayında yapılmıştı. Konu hakkında son detayları haberimizde derledik. İşte, Tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D'li ilave tediye ödemeleri hangi tarihlerde ödenecek? İşte takvim...
Tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D'li ilave tediye ödemeleri hangi tarihlerde ödenecek? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda çalışan tüm işçileri ilgilendiren ilave tediye ödeme tarihleri belli oluyor. 2022 Tediye ödemelerine dair karar Cumhurbaşkanı Kararı Resmî Gazete'de yayımlanması bekleniyor. İşte, Tediye ödemeleri ne zaman yatacak 2022? 4D'li ilave tediye ödemeleri hangi tarihlerde ödenecek? İşte takvim...
İLAVE TEDİYE ÖDEMELERİ NE ZAMAN?
İlave tediye 2022 ödeme tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere geçtiğimiz yılın son ilave tediyesi 17 Aralık'ta yatırıldı. Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de hesaplara geçti.
2021 yılında 4 taksit halinde yatırılan tediye ödemelerinin ilki 29 Ocak tarihinde yatırıldı.
TEDİYE NE DEMEK?
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.
İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.
Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.
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