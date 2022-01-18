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Matlı Holding sahibi kimdir? Yörsan’ın sahibi olan Matlı Holding kimin, sahibi kim?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.01.2022
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Matlı Holding sahibi kimdir? Yörsan’ın sahibi olan Matlı Holding kimin, sahibi kim?

Matlı Holding sahibi kimdir? Matlı Holding kimin? Açık artırmada en yüksek fiyatı vererek Yörsan firmasının yeni sahibi olan Matlı Holding arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Daha önce Keskinoğlu'nun da yüzde 20'sini satın almış olan Matlı Holding, Yörsan’ın sahibi oldu. Yörsan 1964 yılında kurulmuştu. Peki; Matlı Holding kimin? Matlı Holding sahibi kimdir?

Matlı Holding sahibi kimdir? Matlı Holding kimin? Yörsan'ın sahibi olan Matlı Holding'in kime ait olduğu ve yatırımları merak ediliyor. Ağırlıklı olarak süt, peynir, ayran, tereyağı, kaymak ve krema olmak üzere süt ürünlerini ABD, Japonya, KKTC ve Orta Doğu ülkeleri de dahil olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihracat yapan Yörsan, Matlı Holding bünyesinde üretim yapacak.

MATLI HOLDİNG SAHİBİ KİMDİR?

Matlı Gıda Grubu'nun kurucusu Ömer Matlı, iş hayatına 1965 yılında Bursa'nın Karacabey ilçesinde soğan ticareti yaparak başladı.

1970'lerin başında hayvan ticaretine ve buna paralel olarak mandıracılığa geçen Ömer Matlı, bu işlerde elde ettiği başarıların getirdiği ticari itibarı ve birikmiş sermayesi ile birlikte çeltik işine girdi ve 1980 yılında kurduğu çeltik fabrikasıyla tüccarlıktan sanayiciliğe adım attı.

Ömer Matlı, 1986 yılında hayvan yemi üretmeye karar verdi. Bu yatırım kararı, 1988 yılında ilk büyükbaş hayvan yemi üretiminin gerçekleşmesi ile somutlaştı. Karacabey'deki fabrikada saatte 10 ton süt ve besi sığırı yemi üretiliyordu.

Hedef kitle ise başlangıçta Karacabey, Mustafakemalpaşa, Bandırma ve çevresindeki süt ve besi sığırı yetiştiricileriydi. Bu ilk fabrikaya 1992 yılında bölgenin ilk modern mısır kurutma tesisi eklendi. Matlı Gıda Grubu Nisan 2010'da ise yepyeni bir sektöre adım atarak yumurta üretimine başladı.

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