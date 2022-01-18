Matlı Holding sahibi kimdir? Yörsan’ın sahibi olan Matlı Holding kimin, sahibi kim?

Matlı Holding sahibi kimdir? Matlı Holding kimin? Yörsan'ın sahibi olan Matlı Holding'in kime ait olduğu ve yatırımları merak ediliyor. Ağırlıklı olarak süt, peynir, ayran, tereyağı, kaymak ve krema olmak üzere süt ürünlerini ABD, Japonya, KKTC ve Orta Doğu ülkeleri de dahil olmak üzere 20'den fazla ülkeye ihracat yapan Yörsan, Matlı Holding bünyesinde üretim yapacak.