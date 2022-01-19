2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Çiftçilere mazot ve gübre desteği nereden, nasıl alınır?
2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Çiftçilerin üretimine büyük bir katkı sağlayan mazot ve gübre desteğinin ne zaman yatacağı merak ediliyor. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, üretim gerçekleştirilen çiftçilere verilen ödemelerden kolaylıkla faydalanabiliyorsunuz. İşte, 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Çiftçilere mazot ve gübre desteği nereden, nasıl alınır?
2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Çiftçilere mazot ve gübre desteği nereden, nasıl alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Çiftçiler her yıl milyonlarca lira mazot ve gübre desteğinden faydalanıyor. Bu destekler sayesinde çiftçilerin üretiminde artış yaşanıyor. İşte, 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Çiftçilere mazot ve gübre desteği nereden, nasıl alınır?
ÇİFTÇİLERE MAZOT DESTEĞİ NE ZAMAN, KAÇ TL 2022?
Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl için ödenecek tarımsal destekler ve 2022 yılında uygulanacak gübre ve sertifikalı tohum kullanım destekleri belirlendi. Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için dekar başına 22 lirası mazot, 20 lirası gübre olmak üzere 42 lira destek sağlanacak.
"2021 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemeler ve 2022 yılında Uygulanacak Gübre ve Sertifikalı Tohum Kullanım Desteklerine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı", Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ÇKS'ye dahil çiftçilere Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli kapsamında, dekar başına buğday, arpa, çavdar, yulaf ve tritikale için 22 lirası mazot ve 20 lirası gübre olmak üzere toplam 42 lira, çeltik, kütlü pamuk için 68 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 76 lira, nohut, kuru fasulye, mercimek için 24 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere toplam 32 lira, kanola, aspir için 20 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 28 lira, patates, soya için 30 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 38 lira, yağlık ayçiçeği için 29 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 37 lira, dane mısır için 27 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 35 lira, kuru soğan, yem bitkileri için 19 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 27 lira, yaş çay, fındık için 18 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 26 lira, zeytin ve diğer ürünler için 17 lirası mazot ve 8 lirası gübre olmak üzere 25 lira destek verilecek. Nadas için de dekar başına 8 liralık mazot desteği sağlanacak.
Toprak analizi desteği olarak asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, her 50 dekar araziye kadar analiz başına yetkili toprak analiz laboratuvarlarına 40 lira destek verilecek.
Organik tarım için kategorilerine göre dekar başına 10 ila 100 lira destek ödemesi yapılacak.
2022 MAZOT VE GÜBRE DESTEĞİ NE ZAMAN ÖDENECEK?
Çiftçilerin hesaplarına yatırılan destek ödemelerinin ne zaman hesaplarda olacağı henüz belli olmadı. Açıklama geldiği anda detaylara ahaber.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz...
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- 2022 mazot ve gübre desteği ne zaman ödenecek? Çiftçilere mazot ve gübre desteği nereden, nasıl alınır?
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