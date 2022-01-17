Son dakika: Ekonomiye ilişkin yasa teklifi TBMM'de kabul edildi! Yabancı para ve altınlarını...
Son dakika... Yabancı para ve altınlarını Türk lirasına çeviren kurumlara vergi istisnası getiren kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifi 4 maddeden oluşuyor. İşte detaylar…
SON DAKİKA: TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren 4 maddelik yasa teklifi kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı.
Komisyon, ekonomiye ilişki düzenlemeler içeren Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören 4 maddelik yasa teklifini görüştü.
Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz da teklife yönelik itirazlara yanıt vererek, gerek içtüzük, gerekse Anayasa'ya aykırı bir durum olmadığını ifade etti.
"BİRTAKIM İSTİSNALAR GETİRİYORUZ"
Teklifte ilk imza sahibi olan AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, düzenlemenin ayrıntılarını paylaşarak, "4 maddeden oluşan teklifimizde Vergi Usul Kanunu'nda yaptığımız bir düzenlemeyle enflasyon düzeltmesi uygulamasını 31 Aralık 2023 tarihine kadar erteliyoruz. Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yaptığımız düzenlemeyle de finansal istikrarın desteklenmesi ve Türk lirası mevduat ile katılma hesaplarına dönüşümün desteklenmesi amacıyla kurumlara belli şartlar dahilinde birtakım istisnalar getiriyoruz" dedi.
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