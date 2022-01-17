İlave tediye ödeme tarihleri açıklandı mı? İlave tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
İlave tediye ödeme tarihleri açıklandı mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İlave tediye ödeme tarihleri Resmi Gazete üzerinden yayımlanıyor. İlave tediye ödemeleri her yıl taksitli olarak ödeniyor. Ödemelerin ilk taksidi için tarih belli oldu. İşte, İlave tediye ödeme tarihleri açıklandı mı? İlave tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
İlave tediye ödeme tarihleri açıklandı mı? İlave tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kamuda çalışan tüm işçileri ilgilendiren ilave tediye ödeme tarihleri gündemde. Tediye ödemelerinden yararlananlar tarihleri merak ediyor. İşte, İlave tediye ödeme tarihleri açıklandı mı? İlave tediye ödemeleri ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?
İLAVE TEDİYE ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
İlave tediye 2022 ödeme tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. 6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere geçtiğimiz yılın son ilave tediyesi 17 Aralık'ta yatırıldı. Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de hesaplara geçti.
2021 yılında 4 taksit halinde yatırılan tediye ödemelerinin ilki 29 Ocak tarihinde yatırıldı
TEDİYE NE DEMEK?
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.
İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.
Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.
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