2022 Memur ve emekliye ek zam ne kadar olacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli için gelecek olan ek zam oranı merak ediliyor. Bu zammın yanında Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yükseltilmesi görüşmeleri de yine bu hafta gerçekleşecek. İşte, 2022 Memur ve emekliye ek zam ne kadar olacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı mı? Onaylandığı an...