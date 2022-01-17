2022 Memur ve emekliye ek zam ne kadar olacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı mı? Onaylandığı an...
2022 Memur ve emekliye ek zam ne kadar olacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan ek zammı da içeren kanun teklifinin yasalaşması için çalışmalar sürerken, öğretmenleri ilgilendiren Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yükseltilmesi görüşmeleri de gerçekleşecek. İşte, 2022 Memur ve emekliye ek zam ne kadar olacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı mı? Onaylandığı an...
2022 Memur ve emekliye ek zam ne kadar olacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli için gelecek olan ek zam oranı merak ediliyor. Bu zammın yanında Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yükseltilmesi görüşmeleri de yine bu hafta gerçekleşecek. İşte, 2022 Memur ve emekliye ek zam ne kadar olacak? Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi yasalaştı mı? Onaylandığı an...
2022 MEMUR VE EMEKLİYE EK ZAM NE KADAR OLACAK?
Memurlar, emekliler ve öğretmenler için bu hafta Meclis'te önemli maddeler konuşulacak. Memur ve emekli maaşlarına uygulanacak olan ek zam, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde devlet katkısının yükseltilmesi konuları bu hafta TBMM gündeminde yer almış olacak.
TBMM Genel Kurulu haftalık mesaisine 18 Ocak Salı günü başlayacak. Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine de bununla beraber devam edilecek.
KAMU GÖREVLİLERİ İÇİN YÜZDE 7.5'E YÜKSELTİLECEK
Yapılacak düzenlemeyle birlikte kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2022 dönemi için uygulanacak artış oranı %5'ten %7,5'e yükseltilecek. Yine gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 TL olarak öngörülen aylık asgari ödeme tutarı 2500 TL'ye çıkarılacak.
BİREYSEL EMEKLİLİKTE DEVLET KATKISI ÇOĞALIYOR
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde %25 olan devlet katkısı oranı %30'a çıkarılacak.
ÖĞRETMENLİK MESLEK KANUNU NE ZAMAN ÇIKACAK?
Yine ayrıca Genel Kurul'da, Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanması da öngörülmekte. Yapılacak düzenlemeyle öğretmenlik mesleği, aday öğretmenlik döneminden sonra "öğretmen", "uzman öğretmen" ve "başöğretmen" olmak üzere üç farklı kariyer basamağına ayrılmış olacak.
Uzman öğretmen ya da başöğretmen unvanı alan kişilere her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek. Uzman öğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı %20'den %60'a, başöğretmenlere ödenen eğitim öğretim tazminatı ise %40'tan %120'ye yükseltilecek.
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