İstanbul havalimanlarında yolcu sayısı 22 milyon arttı

İSTANBUL'DAKİ HAVALİMANLARI ÖNEMLİ BİR HUB OLDU

İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları, yolcu sayılarını belirgin şekilde artırarak çok önemli bir hub (merkez) olduğunu istatistiklerle bir kez daha gösterdi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl İstanbul Havalimanı'ndan iç hatta 10 milyon 590 bin 203, dış hatta 26 milyon 586 bin 306 yolcu uçtu. Toplam 37 milyon 176 bin 509 yolcu geliş gidiş yaptı.