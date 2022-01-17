Yerli ve milli türbinler için geri sayım! Üretilen elektrik tüm ülkeyi aydınlatacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın iş birliğiyle yerli üretimi güçlendirmek için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Sanayi İş Birliği Projeleri kapsamında, son yıllarda yerli ve milli teknolojilere yönelik tasarımlarıyla ve üretim kabiliyetleriyle dikkati çeken Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile ASELSAN arasında yerli rüzgâr türbini imalatının yapılması için sözleşme imzalandı.