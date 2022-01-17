Yerli ve milli türbinler için geri sayım! Üretilen elektrik tüm ülkeyi aydınlatacak
Son dakika haberine göre: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın iş birliğiyle yerli üretimi güçlendirmek için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile ASELSAN arasında yerli rüzgâr türbini imalatının yapılması için sözleşme imzalandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın iş birliğiyle yerli üretimi güçlendirmek için atılan adımlara bir yenisi daha eklendi. Sanayi İş Birliği Projeleri kapsamında, son yıllarda yerli ve milli teknolojilere yönelik tasarımlarıyla ve üretim kabiliyetleriyle dikkati çeken Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ) ile ASELSAN arasında yerli rüzgâr türbini imalatının yapılması için sözleşme imzalandı.
İLK KULLANIM İZMİR'DE
Projenin tanıtımı ise Enerji Bakanı Fatih Dönmez ve Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla yapılacak. Çok kısa zaman içinde Türkiye'nin rüzgârıyla yerli rüzgâr türbinlerinden üretilen elektrik tüm ülkeyi aydınlatacak. Proje kapsamında üretilecek 4 megavatlık ilk iki yerli türbin ise Türkiye'nin rüzgâr başkenti İzmir'de kullanılacak.
Türkiye'nin ilk rüzgâr santrali olan Alaçatı Rüzgâr Enerjisi Santrali yerli türbinlere de ev sahipliği yapacak. Proje sonunda, yüksek güçteki yerli türbinlerin imalatı sağlanacak ve bu alandaki yurt dışına bağımlılık azaltılacak.
Yerli türbinlerle birlikte yenilenebilir enerjilerden elde edilen elektrik üretimin payının daha da artırılması, rüzgâr türbini imalatı ekosisteminin oluşturulması, istihdama katkıda bulunulması, yüksek bakım maliyetlerinin azaltılması da hedefler arasında yer alıyor.
11 BİN MEGAVATA ULAŞTI
TÜRKIYE rüzgârda 2021'i rekorla kapattı. Toplam kurulu gücü 100 bin megavata yaklaşan Türkiye'de rüzgâr enerjisinin gücü ise 10 bin megavatın üstüne çıktı. Türkiye, 2021'de bin 750 megavatla, yıllık bazda en yüksek kapasite artışını gerçekleştirdi ve 10 bin 750 megavata ulaştı.
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