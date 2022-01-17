Öğretmen, polis, hemşire maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farkları ayın kaçında yatar?

ZAMLI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı. Ancak ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendiği için maaş farklı bu tarihe yetişmedi. Bu sebeple maaş farklarının bu hafta içinde görüşmelerin hemen ardından hesaplara geçmesi bekleniyor.