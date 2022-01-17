17 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Öğretmen, polis, hemşire maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farkları ayın kaçında yatar?

Öğretmen, polis, hemşire maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farkları ayın kaçında yatar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2022
ABONE OL
Öğretmen, polis, hemşire maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farkları ayın kaçında yatar?

Öğretmen, polis, hemşire maaş farkları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli zamlı maaş farkları için detaylar merak ediliyor. 3 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısı sonrası, memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapıldığı açıklandı. Zamlı maaşlarının belli olmasının ardından farkların ne zaman yatacağı merak ediliyor. İşte, öğretmen, polis, hemşire maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farkları ayın kaçında yatar?

Öğretmen, polis, hemşire maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farkları ayın kaçında yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur maaş farklarının ödeme takvimi merak ediliyor. 2022 maaş takvimi kısa süre önce açıklandı. Memur maaş farkları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, öğretmen, polis, hemşire maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farkları ayın kaçında yatar?

ZAMLI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı. Ancak ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendiği için maaş farklı bu tarihe yetişmedi. Bu sebeple maaş farklarının bu hafta içinde görüşmelerin hemen ardından hesaplara geçmesi bekleniyor.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ FARKI HESAPLARA NE ZAMAN YATACAK?

Maaş farkı SSK emeklilerine 17-26 Ocak, Bağ-Kur emeklilerine 25-28 Ocak'ta yatırılacak.

2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – Haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.

2022 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR?

Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA