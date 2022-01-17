Öğretmen, polis, hemşire maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farkları ayın kaçında yatar?
Öğretmen, polis, hemşire maaş farkları ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Memur ve emekli zamlı maaş farkları için detaylar merak ediliyor. 3 Ocak Pazartesi günü gerçekleşen kabine toplantısı sonrası, memur ve memur emeklisine yüzde 30.5 oranında zam yapıldığı açıklandı. Zamlı maaşlarının belli olmasının ardından farkların ne zaman yatacağı merak ediliyor. İşte, öğretmen, polis, hemşire maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farkları ayın kaçında yatar?
Öğretmen, polis, hemşire maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farkları ayın kaçında yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur maaş farklarının ödeme takvimi merak ediliyor. 2022 maaş takvimi kısa süre önce açıklandı. Memur maaş farkları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, öğretmen, polis, hemşire maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farkları ayın kaçında yatar?
ZAMLI MAAŞ FARKI NE ZAMAN YATACAK?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacaktı. Ancak ek zamla ilgili 8 maddeye ilişkin görüşmeler 18 Ocak Salı gününe ertelendiği için maaş farklı bu tarihe yetişmedi. Bu sebeple maaş farklarının bu hafta içinde görüşmelerin hemen ardından hesaplara geçmesi bekleniyor.
2022 EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Enflasyon verileri ile birlikte emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Ocak – Haziran döneminde uygulanmak üzere bu ay SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47 oranında zam yapılacak.
2022 MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR?
Memur maaşlarına 2021'in ikinci yarısındaki enflasyon farkı ve yüzde 5 toplu sözleşme zammı oranında artış yapılacaktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 2022 yılındaki yüzde 5 oranındaki toplu sözleşme zammını yüzde 7.5'e çıkardıklarını söyledi. Erdoğan, böylece memur maaşlarında toplam yüzde 30.5 oranında artış yapılacağını ifade etti. Memur emeklilerinin aylıkları da ocak ayında yüzde 30.5 oranında artacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmen, polis, hemşire maaş farkları ne zaman yatacak? Memur zamlı maaş farkları ayın kaçında yatar?
- Bekçi alımı için kritik takvim! Bekçi alımı 2022 ne zaman olacak? Bekçi alımı hangi illerde olur? Başvurular...
- 18 Ocak yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Hangi illerde, ilçelerde okullar tatil?
- MEB il emri atama duyurusu geldi mi? 2022 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazeret tayini son durum nedir?
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayında FED faiz artıracak mı?
- Kübra Açıl kimdir, kaç yaşında? Survivor Panorama Kübra Açıl kimdir?
- 450-1.150 TL doğalgaz yardımı! Yılda iki taksitte ödenecek! Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır?
- En düşük maaş 6.429 TL! Yeni memur ilanları açıldı! 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı
- Yeşilçam filmlerinin güzel oyuncusu Selma Güneri yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline bakın 'kim der 70 yaşında!'
- Şehirler arası seyahat aşı zorunluluğu var mı? Uçaklarda ve otobüslerde PCR testi zorunlu mu? Genelge yayımlandı!
- Çalışanlara 638 lira iade! AGİ yerine vergi iadesi geliyor! Brüt – net ücretli çalışana vergi iadesi verilecek mi?
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 engelli memur alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?