AK Parti harekete geçti! Kredi ödemesini aksatanın kara listeye girmesi zorlaşıyor | Ev alımında yeni dönem
Son dakika haberine göre: AK Parti, tüketicilerin sorunlarını çözmek, en çok şikayet ettikleri konuları ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Tüketicilerin taksitlerini ödeyemedikleri için kara listeye girmesi zorlaştırılacak.
AK Parti, tüketicilerin sorunlarını çözmek, en çok şikayet ettikleri konuları ortadan kaldırmak için kapsamlı bir çalışma başlattı. Önümüzdeki haftalarda TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanan düzenlemeyle, tüketicilerin taksitlerini ödeyemedikleri için temerrüde düşme süreçleri zorlaştırılacak. Ev alım-satımlarında tüketici korunacak. Gayrimenkul alım sözleşmelerinin noterde yapılmasından tatil vaat edilenlere, telefon ve internet aboneliğine kadar birçok değişiklik pakette yer alacak. İşte taslak…
CAYMA HAKKINA KOLAYLIK: Tüketiciler, uzaktan yapılan alışverişlerde (İnternet, telefon yoluyla gibi) 14 gün, kapıdan satışlarda yine 14 gün ve taksitli alışverişlerde ise 7 gün içerisinde, hiçbir gerekçe ileri sürmeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahip. Yeni düzenlemeyle, tüketicinin cayma hakkına ilişkin kolaylıklar getiriliyor.
EV ALIMINDA YENİ DÖNEM: Tüketicilerin ev alım süreçleriyle ilgili şikayetlerinin çözümü sağlanacak. Bir dairenin birden fazla kişiye satılması, üstünde haciz olması, oturma izni bulunmaması gibi konulardaki sorunların son bulması sağlanacak. Bu kapsamda satış vaadi sözleşmeleri noter huzurunda yapılacak. Tüketici aldığı daire üzerinde ipotek, haciz var mı, başkasına satılmış mı görebilecek.
ABONELİKLER 12 AYA İNECEK: Abonelik sözleşmelerinde tüketici korunacak. Telefon, internet aboneliği gibi konularda sürenin 24 aydan 12 aya indirilmesi planlanıyor. Araç kiralama süreçlerinde de tüketici korunacak.
DEVRE MÜLKE 10 YIL ŞARTI
Devre mülk tatili sözleşmelerinde sözleşme süresi 10 yıldan az olamayacak. Tatil sözleşmelerinde de düzenleme planlanıyor. Buna göre, tatile ilişkin sözleşmelerde verilecek hizmetin kapsamı açıkça belirtilecek. Örneğin, 'her şey dahil' derken neyin kastedildiği, hangi hizmetlerin kapsama girdiği konusunda tüketici detaylı şekilde bilgilendirilecek.
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