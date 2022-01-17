FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayında FED faiz artıracak mı?
FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayında FED faiz artıracak mı sorusuna yanıt aranıyor. FED faiz kararının ne olacağı şimdiden merak ediliyor. ABD’den yapılan açıklamalar ve gelen veriler dolar kurunu doğrudan etkileyecek. Fed’in 2022 yılı toplantı tarihleri belli olmuştu. İlk toplantı Ocak ayında yapılacak. Peki; 2022 Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
2022 Ocak ayı FED faiz artıracak mı? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD'de enflasyonun son 39 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte, faiz artırım beklentileri yükseliyor. FED'in son verdiği mesajlarla birlikte 2022 yılında faiz artırımı beklentisi oluşmuştu. Dış piyasalar da bu gelişmeyi fiyatlamayı çalışıyor. Peki; 2022 Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?
UZMANLAR NE BEKLİYOR?
FED'in mart ayından sonra faiz yükseltmesi ön görülürken, faiz artırımı, enflasyon ve bilanço küçültme ile ilgili mesajları FED toplantısının ana gündem maddeleri olacak. Ekonomi uzmanlarına göre 3-4 defa faiz artışı yönünde bir beklenti oluşmuş durumda.
Hürriyet yazarı Zeynel Balcı beklenen FED faiz kararını 16 Ocak Pazar günü köşesinde ele aldı. Balcı'nın yazısından öne çıkan kısımlar şöyle;
ABD'de enflasyon yüzde 7 ile son 39 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu gelişmenin ardından ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz arttırım beklentileri daha da güçlendi. Mart ayından itibaren FED'den faiz arttırımlarının gelmesi bekleniyor. Bu durum dış piyasalarda kısmen de olsa fiyatlanmaya başladı.
Son dönemde ABD Merkez Bankası (FED) kaynaklı gelişmeler öne çıkmış durumda. Kasım ayı toplantısında tahvil alımlarının azaltım süreci başlamıştı. Fed tutanakları, ardından Fed Başkanı Powell'ın son açıklamalarıyla bölge başkanlarının birbirini teyit eden görüşleri, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını önemli ölçüde verdi. Mart ayından önce tahvil alımlarının bitirilmesi, mart ayından itibaren de faiz arttırımlarının başlaması ve 3-4 defa faiz artışı yönünde bir beklenti oluşmuş durumda. Faiz arttırımının daha önce başlayabileceği tahmininde bulunan Fed yetkilileri de yok değil. Ayrıca bilanço küçültmeden söz edenler de var.
FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
FED'in bu yıl için yapacağı ilk faiz toplantısı Ocak ayında olacak. Toplantı 25-26 Ocak tarihlerinde tamamlanacak ve faiz kararı 26 Ocak günü açıklanacak.
2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ
2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 18 Ocak yarın okullar tatil mi? Kar tatili olan iller listesi! Hangi illerde, ilçelerde okullar tatil?
- MEB il emri atama duyurusu geldi mi? 2022 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazeret tayini son durum nedir?
- FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayında FED faiz artıracak mı?
- Kübra Açıl kimdir, kaç yaşında? Survivor Panorama Kübra Açıl kimdir?
- 450-1.150 TL doğalgaz yardımı! Yılda iki taksitte ödenecek! Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır?
- En düşük maaş 6.429 TL! Yeni memur ilanları açıldı! 2022 memur ve sözleşmeli personel kadro dağılımı
- Yeşilçam filmlerinin güzel oyuncusu Selma Güneri yıllar sonra ortaya çıktı! Son haline bakın 'kim der 70 yaşında!'
- Şehirler arası seyahat aşı zorunluluğu var mı? Uçaklarda ve otobüslerde PCR testi zorunlu mu? Genelge yayımlandı!
- Çalışanlara 638 lira iade! AGİ yerine vergi iadesi geliyor! Brüt – net ücretli çalışana vergi iadesi verilecek mi?
- EKPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 engelli memur alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?
- AÖF tek ders (3 ders) sınavı var mı? 2022 AÖF tek ders sınavı ne zaman yapılacak?
- Barış Yağcı kimdir, kaç yaşındadır? Hastasını uyutup tecavüz eden Doktor Barış Yağcı kim?