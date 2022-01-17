FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayında FED faiz artıracak mı?

ABD'de enflasyon yüzde 7 ile son 39 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu gelişmenin ardından ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz arttırım beklentileri daha da güçlendi. Mart ayından itibaren FED'den faiz arttırımlarının gelmesi bekleniyor. Bu durum dış piyasalarda kısmen de olsa fiyatlanmaya başladı.

Son dönemde ABD Merkez Bankası (FED) kaynaklı gelişmeler öne çıkmış durumda. Kasım ayı toplantısında tahvil alımlarının azaltım süreci başlamıştı. Fed tutanakları, ardından Fed Başkanı Powell'ın son açıklamalarıyla bölge başkanlarının birbirini teyit eden görüşleri, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını önemli ölçüde verdi. Mart ayından önce tahvil alımlarının bitirilmesi, mart ayından itibaren de faiz arttırımlarının başlaması ve 3-4 defa faiz artışı yönünde bir beklenti oluşmuş durumda. Faiz arttırımının daha önce başlayabileceği tahmininde bulunan Fed yetkilileri de yok değil. Ayrıca bilanço küçültmeden söz edenler de var.