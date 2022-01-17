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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayında FED faiz artıracak mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 17.01.2022
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FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayında FED faiz artıracak mı?

FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayında FED faiz artıracak mı sorusuna yanıt aranıyor. FED faiz kararının ne olacağı şimdiden merak ediliyor. ABD’den yapılan açıklamalar ve gelen veriler dolar kurunu doğrudan etkileyecek. Fed’in 2022 yılı toplantı tarihleri belli olmuştu. İlk toplantı Ocak ayında yapılacak. Peki; 2022 Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

2022 Ocak ayı FED faiz artıracak mı? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? ABD'de enflasyonun son 39 yılın en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte, faiz artırım beklentileri yükseliyor. FED'in son verdiği mesajlarla birlikte 2022 yılında faiz artırımı beklentisi oluşmuştu. Dış piyasalar da bu gelişmeyi fiyatlamayı çalışıyor. Peki; 2022 Ocak ayı FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

UZMANLAR NE BEKLİYOR?

FED'in mart ayından sonra faiz yükseltmesi ön görülürken, faiz artırımı, enflasyon ve bilanço küçültme ile ilgili mesajları FED toplantısının ana gündem maddeleri olacak. Ekonomi uzmanlarına göre 3-4 defa faiz artışı yönünde bir beklenti oluşmuş durumda.

Hürriyet yazarı Zeynel Balcı beklenen FED faiz kararını 16 Ocak Pazar günü köşesinde ele aldı. Balcı'nın yazısından öne çıkan kısımlar şöyle;

ABD'de enflasyon yüzde 7 ile son 39 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bu gelişmenin ardından ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz arttırım beklentileri daha da güçlendi. Mart ayından itibaren FED'den faiz arttırımlarının gelmesi bekleniyor. Bu durum dış piyasalarda kısmen de olsa fiyatlanmaya başladı.

Son dönemde ABD Merkez Bankası (FED) kaynaklı gelişmeler öne çıkmış durumda. Kasım ayı toplantısında tahvil alımlarının azaltım süreci başlamıştı. Fed tutanakları, ardından Fed Başkanı Powell'ın son açıklamalarıyla bölge başkanlarının birbirini teyit eden görüşleri, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritasını önemli ölçüde verdi. Mart ayından önce tahvil alımlarının bitirilmesi, mart ayından itibaren de faiz arttırımlarının başlaması ve 3-4 defa faiz artışı yönünde bir beklenti oluşmuş durumda. Faiz arttırımının daha önce başlayabileceği tahmininde bulunan Fed yetkilileri de yok değil. Ayrıca bilanço küçültmeden söz edenler de var.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED'in bu yıl için yapacağı ilk faiz toplantısı Ocak ayında olacak. Toplantı 25-26 Ocak tarihlerinde tamamlanacak ve faiz kararı 26 Ocak günü açıklanacak.

2022 FED TOPLANTI TARİHLERİ

2022 Ocak FED toplantı tarihi 25 – 26 Ocak FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

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