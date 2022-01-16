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Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2022 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022
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Trabzon ve Rize’de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Trabzon ve Rize’de okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...

Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından özellikle Karadeniz Bölgesinde yer alan iller için kar yağışı uyarıları gelmişti. Bazı illerimizde kar yağışını etkili olması sonrasında tatil haberleri geliyor. Veliler ve öğrenciler kar tatili olan illeri merak ediyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...

Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kar yağışının etkili olduğu illerde okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Veliler ve öğrenciler bulundukları illerin Valilikleri tarafından gelecek açıklamaları yakından takip ediyor. İşte, Trabzon ve Rize'de yarın okullar tatil mi? 17 Ocak Trabzon ve Rize'de okullar tatil olacak mı? MEB ve Valilik açıklamaları...

KASTAMONU

Kentte 2 gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve 13 ilçede eğitime yarın ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle; il merkezi ile birlikte Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Hanönü, Bozkurt, Araç, Çatalzeytin, Seydiler, Pınarbaşı, Şenpazar, İnebolu, İhsangazi ve Azdavay ilçelerinde 17 Ocak Pazartesi günü eğitime 1 gün süreyle ara verildi. Küre, Cide ve Daday ilçelerinde ise taşımalı eğitime ara verildi. Abana, Doğanyurt ve Tosya ilçelerinde de yüz yüze eğitime devam edileceği belirtildi.

RİZE

Rize Valisi Kemal Çeber, devam eden yoğun kar yağışı ve buna bağlı riskler nedeniyle kent genelinde eğitime ara verildiğini bildirdi.

Çeber, sosyal medya hesabından, olumsuz hava koşulları sebebiyle eğitim-öğretime yarın için ara verildiği kararını esprili dille, şu şekilde duyurdu:

"Sevgili atmacalarım, gönderdiğiniz mesaj ve fotoğraflar durumu net şekilde ortaya koydu. Yine çok yaratıcıydınız. Hepinize teşekkür ediyorum. Meteorolojik veriler ve kurum görüşleri de aynı doğrultuda ve gidişat da belli oldu. Hemen hemen oy birliğiyle bir karara vardık. Devam eden yoğun kar yağışı, buna bağlı riskler ve atmacalarımın birbirinden güzel mazeretleri nedeniyle Rize il genelinde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verilmesine, hamile ve engelli çalışanların idari izinli sayılmasına atmacalarımla birlikte karar verilmiştir."

ARTVİN'DE KAR TATİLİ

Artvin'de kar sebebiyle eğitime yarın ara verilecek.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve ilçelerde eğitim-öğretime 17 Ocak Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, engelli ve hamile kamu çalışanlarının yarın idari izinli sayılacağı da kaydedildi.

TRABZON'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Trabzon'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi. Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, il genelinde kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 Ocak Pazartesi günü il genelindeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda eğime bir gün süreyle ara verildiğini ifade eden Vali Ustaoğlu, engelli ve hamile olan kamu görevlilerinin de idari izinli sayılacağını kaydetti.

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