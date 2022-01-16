Berlin'de ekmek fiyatı Ankara'dan 1.6 kat daha fazla: İşte uluslararası verilere göre Avrupa ve Türkiye'deki fiyatların kıyaslanması
Türkiye'de döviz kurunda yaşanan dalgalanma ve alım gücü konusunda yaşanan tartışmalar sonrası OECD rakamlarını ele alındı. Verilerde genel olarak Berlin ve Ankara arasındaki fiyatlar ele alınırken, Berlin'de ekmeğin Ankara'ya göre 1.6 kat daha fazla olduğu belirlendi. Ankara fiyatlarıyla Paris ve Roma fiyatlarındaki denklik dikkat çekti. İşte Avrupa ülkeleri ile Türkiye fiyatları arasındaki kıyaslamaların detayları...
Türkiye'de özellikle dolar kurunda yaşanan düzensiz artış sonrası hükümet aldığı kararlarla dengesiz artışın önüne geçti. Dolar'ın yüksek olduğu dönemlerde market fiyatlarına yapılan zamlar sonrası alınan tedbirlerle fiyatlarda küçük de olsa indirimlere gidilmeye başlandı.
ALIM GÜCÜ GÜNDEM OLMUŞTU
Ancak market fiyatlarında yaşanan fahiş artışlar sonrasında vatandaşlar arasında "alım gücü" konusu giderek konuşulmaya başlandı. Peki Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki alım gücü rekabetinde son durum ne?
Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Öğretim Üyesi Sosyolog Prof.Dr. Lütfi Sunar verilerle gerçeği ortaya koydu. İşte Sunar'ın paylaşımından derlediğimiz o bilgiler...
DÖNÜŞTÜRÜCÜ ARACINA GÖRE ÜLKELERDE SON DURUM NE?
Ülkeler arasındaki geliri ve fiyatları karşılaştırmak için geliştirilmiş satın alma gücü paritesi (PPP) isimli bir dönüştürme aracı bulunuyor. PPP ülkeler arasındaki fiyat ve gelir seviyelerini karşılaştırmak için kullanılırken, ulusal para birimlerini uluslararası bir para birimine dönüştürüyor. Diğer yandan tüm harcamaların bir temsili olan mal ve hizmet sepeti fiyatlandırılarak bir dönüşüm sağlıyor.
NEDİR BU PPP?
PPP ülkeler arasındaki fiyat ve gelir seviyelerini karşılaştırmak için ulusal para birimlerini uluslararası bir para birimine dönüştürme aracıdır. Tüm harcamaların bir temsili olan mal ve hizmet sepeti fiyatlandırılarak bir dönüşüm oluşturulur.
OECD her yıl ülkeler için Satın Alma Gücü Paritesini hesaplıyor. OECD verilerine göre Türkiye'nin Almanya, Britinya, Fransa, ve İtalya ile birlikte 2020 yılı için gelirini, bir mal ve bir de hizmetin fiyatını karşılaştırıp ülkelerin satın alma gücü paritesine (PPP) katsayılarına bakalım.
SATIN ALMA PARATELERİNE GÖRE ÜLKELERİN DURUMU (2020)
Almanya 0,74
Fransa 0,73
B.Britanya 0,69
İtalya 0,66
Türkiye 2,19
GSYİH USD ve PPP DEĞERLERİNE GÖRE:
Almanya 46.208 >>34.049
Fransa 39.030 >> 28.330
Britanya 41.125 >> 28.278
İtalya 31.714 >> 21.010
Türkiye 8.536 >> 18.717
Yukarıdaki verilere göre ilk hesapta Almanya'nın GSYİH olarak Türkiye'nin 5.4 katı olarak görülürken, PPP olarak incelendiğinde bu oran 1,8'e düşüyor. Bu da satın alma gücüne göre Almanya'dakilerin Türkiye'deki kişilere göre yaklaşık iki katı GSYİH'ye sahip.olduğunun ispatı.
EKMEK FİYATLARINDA KIYASLAMA
Ürün bazında bir karşılaştırma yapıldığında ise 2020'de 500 gramlık bir ekmeğin Berlin'deki fiyatının 1,5 Euro olduğu bilinirken, Ankara'da ise bu fiyat 3 Türk Lirası olarak tespit edildi. İki şehir arasında karşılaşma yapıldığında ise Berlin'deki ekmek fiyatının Ankara'nın 1,6 katı olduğu tespit edildi.
3,3 KAT FAZLA KİRA ÖDEMESİ
2020 yılında 100 metrekarelik evlerin fiyatlarında bir kıyaslama yapıldığında ise Berlin'deki bir evin kirası 1.250 dolar olarak hesaplanırken, Ankara'da ise bu rakam 126 dolar civarında. Berlin'deki 1250 dolarlık ev için 912 uluslararası PPP ödenirken Ankara'daki 126 dolarlık ev için 277 uluslararası PPP ödeniyor.
Bu hesapta görüldüğü gibi Berlin'deki evlerin kiraları aslında Ankara'daki kiraların 3.3 katı fazla.
SONUÇ OLARAK...
Yani sonuca baltığımızda 2020 fiyatlarıyla Belin'de 1,5 Euro'ya ekmek alanlar aslında Ankara'da ki vatandaşlarımız 5 katı fiyata ekmek almıyorlar. Aynı zamanda 8.536 dolar kişi başı GSYİH'ye sahip olan Türkler 46.208 dolar kişi başı GSYİH'ye sahip olan Almanların 5,5 katı daha az gelir elde etmiyorlar. Bu oran aslında 1,8.
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