Berlin’de ekmek fiyatı Ankara’dan 1.6 kat daha fazla: İşte uluslararası verilere göre Avrupa ve Türkiye’deki fiyatların kıyaslanması

NEDİR BU PPP?

PPP ülkeler arasındaki fiyat ve gelir seviyelerini karşılaştırmak için ulusal para birimlerini uluslararası bir para birimine dönüştürme aracıdır. Tüm harcamaların bir temsili olan mal ve hizmet sepeti fiyatlandırılarak bir dönüşüm oluşturulur.

OECD her yıl ülkeler için Satın Alma Gücü Paritesini hesaplıyor. OECD verilerine göre Türkiye'nin Almanya, Britinya, Fransa, ve İtalya ile birlikte 2020 yılı için gelirini, bir mal ve bir de hizmetin fiyatını karşılaştırıp ülkelerin satın alma gücü paritesine (PPP) katsayılarına bakalım.

SATIN ALMA PARATELERİNE GÖRE ÜLKELERİN DURUMU (2020)

Almanya 0,74

Fransa 0,73

B.Britanya 0,69

İtalya 0,66

Türkiye 2,19