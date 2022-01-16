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Emeklilerin 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ayın kaçında yatar? SSK, Bağkur maaş ödeme günleri...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.01.2022
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Emeklilerin 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ayın kaçında yatar? SSK, Bağkur maaş ödeme günleri...

Emeklilerin 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca emeklinin zam miktarları enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Hal böyle olunca bütün emeklilerin maaşları hesaplandı. Emekliler maaşlarında oluşan 15 günlük farkın ne zaman ödeneceğini merak ediyor. İşte, emeklilerin 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ayın kaçında yatar? SSK, Bağkur maaş ödeme günleri...

Emeklilerin 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ayın kaçında yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin maaş miktarları belli oldu. Maaşların belli olmasının ardından hesaplamalar yapıldı. Emekli maaşlarına ek olarak 15 günlük farkın ne zaman ödeneceği merak edildi. İşte, emeklilerin 15 günlük maaş farkı ne zaman yatacak? Emekli maaş farkı ayın kaçında yatar?

ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN YATAR?

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.

17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş

25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş yatırılacak.

YAPILAN EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 6 AYLIK MI GEÇERLİ OLACAK?

Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşlar aldıkları aylık emekli maaşlarına yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alıyor. Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin maaşına 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25.5 oranında zam yapıldı. Bu zam yılın ilk 6 ayı için geçerli olacak ve Temmuz ayında yılın ikinci yarısı için zam oranı yeniden masaya yatırılacak.

Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

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