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Son dakika | Aşısızlara test şartı kalktı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.01.2022 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022
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Son dakika | Aşısızlara test şartı kalktı

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, iç hat uçuşlarında tüm yolcular için PCR test zorunluluğunun kaldırıldığını, HES kodu ibraz etmenin yeterli olacağını açıkladı. Son dakika haberine göre; seyahat, işyeri,sosyal etkinlik ve okullarda pcr testi uygulaması da kalktı.

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