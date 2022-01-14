SON DAKİKA! Otomobilde ÖTV değişti fiyatlar düştü! Hangi otomobil ne kadar ucuzladı? İşte güncel araba fiyat listesi

ÖTV MATRAHI DÜZENLEMESİ OLUMLU

TOYOTA Türkiye Pazarlama ve Satış CEO'su Ali Haydar Bozkurt, yeni düzenlemenin olumlu olduğunu belirterek, "Ancak, bunu 'matrah güncellemesi' olarak yerine 'matrah dilimlerinin değiştirilmesi' olarak ifade etmeyi daha doğru buluyorum. Çünkü genel anlamıyla bir matrah güncellenmesi beklentisi vardı. Özellikle kurlar sebebiyle fiyatların gelmiş olduğu noktada, neredeyse tüm modellerin yüzde 80'lik dilime girmesi her bir dilime denk gelen matrah tutarlarının da güncellenip artırılmasıyla, özellikle yerli üretim modellerin yüzde 50 dilimine girmesi beklentisi vardı. Uygulamada bu durum söz konusu olmadı. Matrah tutarlarının güncellenmesi beklentimiz devam ediyor."