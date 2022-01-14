Cumhurbaşkanlığından "Hello Türkiye" kampanyası

Söz konusu ofisin özel sektör ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla çalışacağına işaret eden Altun, "Tabii burada toplumumuzun her kesiminin hassasiyet göstermesi, destek vermesi çok önemli. Kamu kurumlarımızın, STK'larımızın, akademi dünyamızın, basınımızın çalışmalarında, yazışmalarında, faaliyetlerinde, gittikleri organizasyonlarda ülkemizin ismini 'Türkiye' olarak kullanmaları ve telaffuz etmeleri bizim için çok önemli. Topyekun bir şekilde hareket ederek Türkiye markasını tüm dünyada daha da güçlendirebiliriz." ifadelerini kullandı.

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