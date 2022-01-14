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SGK'dan Genel Sağlık Sigortasına ilişkin açıklama

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.01.2022
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SGK’dan Genel Sağlık Sigortasına ilişkin açıklama

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve düşük gelirli vatandaşların, ayda 150,12 lira Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi ödemeleri halinde kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlık hizmetlerinden faydalanabildiklerini bildirdi.

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