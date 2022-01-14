Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak? Ek zam ve maaş zammı farkları için flaş açıklama
Ocak ayının ilk zammını almaya hazırlanan memur ve memur emeklileri, büyük bir merakla maaş farklarının ödeneceği tarihi araştırıyor. Geçtiğimiz yılın ikinci altı aylık döneminde enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine yüzde 28 oranında zam yapıldı. Yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammının yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulanmasının ardından maaş artış oranı yüzde 30,5'e çıktı. Peki, memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...
Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş ödeme günü yaklaştı. Temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme sonucu yüzde 28 oranında yapılan artışa ilave yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı alındı. Peki, memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak? İşte cevaplar..
MAAŞ FARKLARI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA
Meclis'te görüşmeleri süren, memur ve emekliye ek zammı içeren teklifin; oluşan zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için bu hafta yasalaşması gerekiyordu. Ancak teklifin kalan 8 maddesinin görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe bırakıldığı için, maaş zammı farklarının 15 Ocak'ta yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu.
AK Partili yetkililer, maaş bordrolarının dün kesildiğini belirterek, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif bugün (dün) yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" dedi. AK Partili yetkililer, fark ödemesi için yeniden bir düzenleme yapılabileceğine işaret etti.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yüzde 30,5 zammın ardından aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.651 TL, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6.368 TL oldu.
AİLE YARDIMI 2022 NE KADAR OLDU?
2022 Ocak zammı ile yeni aile yardımı şu şekilde:
Eş: 520,93 TL
Çocuk (0-6 yaş): 115 TL
Çocuk (6 yaş üstü): 57,30 TL
MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞI NE KADAR?
Genel Müdür (1/4)
Temmuz: 16.177
Ocak: 20.621
Şube müdürü (Lisans - 1/4)
Temmuz: 8.526
Ocak: 10.869
Memur (Lisans - 9/1)
Temmuz: 5.277
Ocak: 6.727
Öğretmen (1/4)
Temmuz: 6.587
Ocak: 8.397
Kaymakam 1. sınıf (1/4)
Temmuz: 14.826
Ocak: 18.899
Başkomiser (3/1)
Temmuz: 8.522
Ocak: 10.863
Polis memuru (8/1)
Temmuz: 7.465
Ocak: 9.515
Uzman doktor (1/4)
Temmuz: 10.126
Ocak: 9.515
Hemşire: (Lisans - 5/1)
Temmuz: 6.391
Ocak: 8.147
Mühendis: (1/4)
Temmuz: 8.703
Ocak: 11.094
Teknisyen (Lise - 11/1)
Temmuz: 5.491
Ocak: 6.999
Araştırma görevlisi: (7/1)
Temmuz: 8.265
Ocak: 10.535
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- Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak? Ek zam ve maaş zammı farkları için flaş açıklama
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