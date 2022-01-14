14 Ocak 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak? Ek zam ve maaş zammı farkları için flaş açıklama

Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak? Ek zam ve maaş zammı farkları için flaş açıklama

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.01.2022
ABONE OL
Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak? Ek zam ve maaş zammı farkları için flaş açıklama

Ocak ayının ilk zammını almaya hazırlanan memur ve memur emeklileri, büyük bir merakla maaş farklarının ödeneceği tarihi araştırıyor. Geçtiğimiz yılın ikinci altı aylık döneminde enflasyon farkı ve toplu sözleşme gereği memur ve memur emeklilerine yüzde 28 oranında zam yapıldı. Yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammının yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulanmasının ardından maaş artış oranı yüzde 30,5'e çıktı. Peki, memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak? İşte son gelişmeler...

Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş ödeme günü yaklaştı. Temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme sonucu yüzde 28 oranında yapılan artışa ilave yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı alındı. Peki, memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak? İşte cevaplar..

MAAŞ FARKLARI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Meclis'te görüşmeleri süren, memur ve emekliye ek zammı içeren teklifin; oluşan zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için bu hafta yasalaşması gerekiyordu. Ancak teklifin kalan 8 maddesinin görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe bırakıldığı için, maaş zammı farklarının 15 Ocak'ta yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu.

AK Partili yetkililer, maaş bordrolarının dün kesildiğini belirterek, "Eğer düzenleme çarşamba günü Genel Kurul'da kabul edilseydi farklar 15 Ocak'a yetişecekti. Eğer teklif bugün (dün) yasalaşsaydı gece ek bordro ile yine yetiştirilebilecekti. Ancak görüşmeler salı gününe kaldığı için memur ve emekli maaş zammı farkları 15 Ocak'a yetişmeyecek" dedi. AK Partili yetkililer, fark ödemesi için yeniden bir düzenleme yapılabileceğine işaret etti.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yüzde 30,5 zammın ardından aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 5.651 TL, aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6.368 TL oldu.

AİLE YARDIMI 2022 NE KADAR OLDU?

2022 Ocak zammı ile yeni aile yardımı şu şekilde:

Eş: 520,93 TL
Çocuk (0-6 yaş): 115 TL
Çocuk (6 yaş üstü): 57,30 TL

MESLEKLERE GÖRE MEMUR MAAŞI NE KADAR?

Genel Müdür (1/4)

Temmuz: 16.177

Ocak: 20.621

Şube müdürü (Lisans - 1/4)

Temmuz: 8.526

Ocak: 10.869

Memur (Lisans - 9/1)

Temmuz: 5.277

Ocak: 6.727

Öğretmen (1/4)

Temmuz: 6.587

Ocak: 8.397

Kaymakam 1. sınıf (1/4)

Temmuz: 14.826

Ocak: 18.899

Başkomiser (3/1)

Temmuz: 8.522

Ocak: 10.863

Polis memuru (8/1)

Temmuz: 7.465

Ocak: 9.515

Uzman doktor (1/4)

Temmuz: 10.126

Ocak: 9.515

Hemşire: (Lisans - 5/1)

Temmuz: 6.391

Ocak: 8.147

Mühendis: (1/4)

Temmuz: 8.703

Ocak: 11.094

Teknisyen (Lise - 11/1)

Temmuz: 5.491

Ocak: 6.999

Araştırma görevlisi: (7/1)

Temmuz: 8.265

Ocak: 10.535

Vaiz (1/4)

Temmuz: 6.844

Ocak: 8.724

Avukat (1/4)

Temmuz: 8.311

Ocak: 10.593

Not: Maaş hesaplamalarında eşi çalışmayan kişiye ödenen aile yardımı ve 0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alınmıştır.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA