Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak? Ek zam ve maaş zammı farkları için flaş açıklama

Memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak? Milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaş ödeme günü yaklaştı. Temmuz-aralık ayı enflasyon farkı ve toplu sözleşme sonucu yüzde 28 oranında yapılan artışa ilave yüzde 5'lik toplu sözleşme dönem zammını yüzde 2,5 artışla yüzde 7,5 olarak uygulama kararı alındı. Peki, memur ve memur emeklisi maaş zammı farkları ne zaman yatacak? İşte cevaplar..

MAAŞ FARKLARI İÇİN FLAŞ AÇIKLAMA

Meclis'te görüşmeleri süren, memur ve emekliye ek zammı içeren teklifin; oluşan zam farklarının 15 Ocak'ta yatırılması için bu hafta yasalaşması gerekiyordu. Ancak teklifin kalan 8 maddesinin görüşmeleri 18 Ocak Salı gününe bırakıldığı için, maaş zammı farklarının 15 Ocak'ta yatırılıp yatırılmayacağı merak konusu oldu.