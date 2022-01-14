Memur emeklisi zam farkını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur zamlı maaşları ne zaman yatar? İşte ödeme tarihleri...
Memur emeklisi zam farkını ne zaman alacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca memur ve emeklinin 2022 Ocak zammı belli oldu. Maaş farkının ne zaman yatacağı ise merak konusu oldu. Bilindiği üzere devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personeller ve memur emeklileri Ocak ayında belirlenen tarihte zamlı maaşlarına kavuşacaktı. İşte, memur emeklisi zam farkını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur zamlı maaşları ne zaman yatar? İşte ödeme tarihleri...
Memur emeklisi zam farkını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur zamlı maaşları ne zaman yatar? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yılın ilk yarısı için bilindiği üzere emeklilere yüzde 28, memurlara ise yüzde 30.5 oranında zam yapılacağı müjdelenmişti. İşte, memur emeklisi zam farkını ne zaman alacak? 2022 SSK, Bağ-Kur emeklisi ve memur zamlı maaşları ne zaman yatar? İşte ödeme tarihleri...
ZAMLI EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN YATAR?
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak.
17-26 OCAK: SSK emeklilerine zamlı maaş
25-28 OCAK: Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaş yatırılacak.
YAPILAN EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 6 AYLIK MI GEÇERLİ OLACAK?
Emekliliğe hak kazanan tüm vatandaşlar aldıkları aylık emekli maaşlarına yıl içinde biri Ocak diğeri de Temmuz olmak üzere iki farklı dönemde zam alıyor. Eski SSK'lı ve Bağ-Kur'lu emeklilerin maaşına 6 aylık enflasyon oranı kadar yani yüzde 25.5 oranında zam yapıldı. Bu zam yılın ilk 6 ayı için geçerli olacak ve Temmuz ayında yılın ikinci yarısı için zam oranı yeniden masaya yatırılacak.
Memur ve memur emeklileri için de zam oranı belirlendi. Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplu sözleşmedeki yüzde 5 artışa ilaveten yüzde 2.5 artışla yüzde 7.5'a çıkarıldığı müjdesi verdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verdiği bilgiye göre, 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.
UZMAN DOKTOR 13 BİN 312 LİRA ALACAK
Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla beraber aile yardımı ödeneği dâhil (0-6 yaş grubu 2 çocuk yardımı esas alındı) en düşük memur maaşı 4 bin 880 liradan 6 bin 368 liraya çıktı. En düşük memur emekli aylığı da ek ödemelerle birlikte 3 bin 276 liradan 4275 liraya yükseldi
Kamuda çalışan bir genel müdür 21 bin 110 lira, şube müdürü 11 bin 126 lira, öğretmen (1/4) 8 bin 596 lira, başkomiser 11 bin 121 lira, polis memuru (8/1) 9 bin 742 lira alacak. Uzman doktor (1/4) maaşı 13 bin 214 lira, hemşire (5/1) maaşı 8 bin 341 lira, araştırma görevlisi maaşı da 10 bin 786 lira olacak.
EMEKLİLERE YÜZDE 25.5 ZAM
Diğer yandan SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25.5'e karşılık geliyor. Buna göre 2000 öncesi SSK emeklilerinin aylığı 2 bin 624 liradan 3 bin 293 liraya, 2000 sonrası da 1627 liradan 2 bin 500 liraya çıktı. Bağ- Kur (esnaf) emeklisinin aylığı 1912 liradan 2 bin 500 liraya, Bağ-Kur (Tarım) aylığı da 1802 liradan 2 bin 500 liraya yükseldi. Kamu işçilerine yüzde 25.6 oranında zam yapılacak.
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