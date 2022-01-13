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Son dakika: Tahran'dan Van'a uçak seferleri başlıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: Tahran’dan Van’a uçak seferleri başlıyor

Van'ın ekonomisine katkı sağlayan İranlı turistler, haftada iki gün karşılıklı olarak Tahran'dan Van'a taşınacak. Havayolu şirketi yetkilileri önümüzdeki günlerde Van’da Vali Mehmet Emin Bilmez ile bir araya gelerek, kentin turizmine büyük katkı sunacak Tahran- Van arasındaki seferler için protokol imzalayacak.

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