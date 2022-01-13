Son dakika: AK Parti’den ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi

Bu kapsamda yabancı paralarını Türk Lirası'na çeviren Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere, bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar paylarının vergiden istisna edilmesi düzenleniyor.

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