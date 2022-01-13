Son dakika: AK Parti'den ekonomiye yönelik 4 maddelik yasa teklifi
Son dakika... AK Parti'nin, Vergi Usulü Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu'nda değişiklik öngören 4 maddelik yasa teklifi, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Akdemir ve AK Parti'li diğer milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığı'na sunulan kanun teklifi, ekonomiye ilişkin düzenlemeler öngörüyor.
Buna göre; vergi mükelleflerinin, yeniden değerleme imkanları ve 2004 yılından itibaren enflasyon düzeltmesinin uygulanmaması gerekçesiyle düzenlemeye gidiliyor.
Bu kapsamda, 2023 yılı sonuna kadar enflasyon düzeltmesi yapılmaması amaçlanıyor.
Ayrıca, 2023 yılı hesap dönemi sonu itibarıyla yapılacak enflasyon düzeltmesi neticesinde belirlenen geçmiş yıl karının vergiye tabi tutulmaması, geçmiş yıl zararının zarar olarak kabul edilmemesi öngörülüyor.
Bankacılık sistemindeki toplam mevduat ve katılım fonu büyüklüğü içerisinde Türk Lirası'nın payının artırılarak finansal istikrarın desteklenmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda yabancı paralarını Türk Lirası'na çeviren Kurumlar Vergisi mükelleflerinin, dönüşüm esnasında oluşan kur farkı kazançları da dahil olmak üzere, bu kapsamda açılan vadeli Türk Lirası mevduat ve katılma hesaplarından elde edecekleri faiz ve kar paylarının vergiden istisna edilmesi düzenleniyor.
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