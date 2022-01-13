Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Isınma yardımına doğal gaz da dahil edildi

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamı doğalgazı da içine alacak şekilde genişletildi. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile konu hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zamanda uygulama hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.