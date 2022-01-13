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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Isınma yardımına doğal gaz da dahil edildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: Isınma yardımına doğal gaz da dahil edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamının doğal gazı da içine alacak şekilde genişletildiğini belirtti.

Dönmez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal destek olarak verilen ısınma yardımının kapsamı doğalgazı da içine alacak şekilde genişletildi. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile konu hakkında verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zamanda uygulama hayata geçirilecek." ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "Kömür yardımlarının, yeni yılla birlikte doğal gaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini paylaşmak istiyorum." ifadesini kullanmıştı.

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