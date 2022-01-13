Hazine ve Maliye Bakanlığından "İSKİ ve KDV" açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamsında şu ifadeler ye aldı;

"İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden 12.01.2022 tarihinde yapılan 'Faturalara Yansıtılan KDV Farkı Hakkında Açıklama' duyurusunda yer alan hususlar gerçeği yansıtmamaktadır. 3065 Sayılık Katma Değer Vergisi Kanunun uygulanmasına ilişkin mevzuat hükümleri öteden beri mükellefler arasında ayrım yapılmaksızın uygulanmakta olup ilgili mevzuat kapsamında, İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğüne (İSKİ) özgü bir uygulama bulunmamaktadır."