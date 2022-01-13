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İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.01.2022
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İhtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete’de

İl ve ilçe sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarınca belirlenecek ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımı bu yıl da devam edecek. Karar kapsamında 2022'de vakıflara ve vakıflarca belirlenen ailelere doğrudan yapılacak kömür sevkiyatları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca belirlenecek kriterlere göre, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu (TKİ) ve Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) genel müdürlükleri tarafından belirlenen program dahilinde gerçekleştirilecek.

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