Son dakika: Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 11,4 arttı

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,8 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 12,6 arttı.