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Son dakika: Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 11,4 arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 13.01.2022 Güncelleme Tarihi: 13.01.2022
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Son dakika: Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 11,4 arttı

Son dakika haberleri... Türkiye İstatistik Kurumu sanayi üretim endeksi yıllık ve aylık değişim verilerini açıkladı. Sanayi üretim endeksi Kasım 2021'de aylık yüzde 3,3, yıllık yüzde 11,4 arttı. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde ortaya çıkan tablo büyümenin devam edeceğini işaret etti.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 60,4 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, geçen yılın kasım ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam ciro endeksi, Kasım 2021'de aylık bazda yüzde 11,8 arttı.

Takvim etkisinden arındırılmış sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, geçen yılın kasım ayında, bir önceki yılın aynı ayına kıyasla yüzde 60,4 yükseldi.

SANAYİ VE İNŞAAT ENDEKSLERİ

Sanayide takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2021'de yıllık bazda yüzde 67,9 artış kaydetti. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi ciro endeksi ise geçen yılın kasım ayında Ekim 2021'e göre yüzde 12,4 arttı.

İnşaat sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 52,9 artış gösterdi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış inşaat ciro endeksinde Kasım 2021'de bir önceki aya kıyasla yüzde 6,7 yükseliş gerçekleşti.

TİCARET VE HİZMET ENDEKSLERİ

Takvim etkisinden arındırılmış ticaret ciro endeksi, Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 53,8 yükseldi. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ticaret ciro endeksi de bir önceki aya göre yüzde 12,6 arttı.

Hizmet sektöründe takvim etkisinden arındırılmış ciro endeksi, Kasım 2021'de yıllık bazda yüzde 71,7 arttı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış hizmet ciro endeksi de Kasım 2021'de bir önceki aya göre yüzde 9,5 yükseliş kaydetti.

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