Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı 13 Ocak Perşembe! 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar?
Gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı 13 Ocak! Altın fiyatı gündemde altın almak veya satmak isteyenler tarafından sorgulanıyor. Gram altın güne 797 TL seviyelerinden başlarken, altının gün içerisinde ne kadar olduğu da araştırılıyor. Kapalıçarşı canlı altın piyasası her gün merak ediliyor ve yakından takip ediliyor. Altına yatırım yapanlar için en güncel altın fiyatları haberimizde!
13 Ocak gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar oldu? 22 ayar bilezik gram fiyatı ne kadar? Dünyanın en büyük yatırım araçlarından birisi olan altın, ülkemizde de tercih ediliyor. Yıllardır parası olanın yatırım yaptığı veya düğünlerde takı olarak toplanan altının fiyatı merak ediliyor. Peki; 13 Ocak gram, çeyrek, yarım, tam altın fiyatı ne kadar? 22 ayar bilezik gram fiyatı haberimizde…
13 OCAK ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
Aşağıdaki tablodan altın fiyatlarını takip edebilirsiniz. Tablo sürekli güncellenmektedir.
Bir süredir 13,80 - 13,90 lira bandında seyreden dolar ise veri sonrası 13,20'li seviyeleri gördü. Dolar kuru yeni güne yüzde 13,22'den başlamasının ardından yüzde 3'ten fazla değer kazanarak başlamasının ardından 13,64 liradan işlem görüyor.
Geçtiğimiz haftadan beri 800 liranın üzerinde seyreden gram altının fiyatı ise verinin açıklanmasından önce 810 lirayı görmüştü. Sonrasında dolar kurundaki düşüşün etkisiyle 775 lira bandına geriledi.
ENFLASYON VERİLERİ ETKİLEDİ
ABD'de tüketici fiyatları artışını sürdürdü ve yıllık bazda son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Tüketici fiyatlarında yıllık bazda artış beklentilere paralel olarak yüzde 7,0 olarak gerçekleşti. Çekirdek enflasyon da 1991 yılı Şubat ayından bu yana en yüksek seviyesine geldi.
ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, "Eğer enflasyon beklediğimizden daha uzun süre devam eder ise, faizleri artırmamız gerekir" ifadelerini kullanmıştı.
Ülkede enflasyonun zirve yapması ve Fed'in daha hızlı faiz artırabileceği mesajlarıyla dolar endeksinde ile ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde yükseliş yaşandı.
Yeni haftaya düşüşle başlayan ons altın, Powell'ın konuşmalarından destek bularak 1822 dolar seviyesine kadar yükseldi. Dün güne 1820 dolardan başlayan ons altın ABD enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası kısa süreliğine yükselişe geçti
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