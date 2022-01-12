Borsa İstanbul günü yükselişle kapattı

Giriş Tarihi:
12.01.2022
Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,89 değer kazancıyla 2.064,21 puandan tamamladı. Analistler, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamalarında Fed'in gelecekteki para politikasına ilişkin daha net bir resim ortaya koyarak küresel piyasaları rahatlattığını belirtti. Ayrıca analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.070 ve 2.090 seviyelerinin direnç, 2.050 puanın destek konumunda bulunduğunu açıkladı.