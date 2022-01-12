AGİ kalktı mı? Milyonlarca çalışanın merak ettiği AGİ ile ilgili sorular yanıt buldu. AGİ hakkında son açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ, bekar, evli ve çocuk sayısına göre değişkenlik gösteriyordu. Peki, AGİ var mı, yok mu? 2022 asgari ücrette AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi kimlere verilecek? İşte haberin detayları...

AGİ KALKTI MI?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında 'AGİ kalktı mı?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi: