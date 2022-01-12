AGİ var mı, yok mu? 2022 asgari ücrette AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi kimlere verilecek?
AGİ var mı, yok mu? 2022 yılında geçerli olacak asgari ücretin belli olmasının ardından en çok merak edilen konular arasında AGİ yer aldı. Asgari ücretten verginin kaldırılması ile birlikte gözler AGİ'ye çevrildi. AGİ'nin verilip verilmeyeceğini merak eden vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını sürdürüyor. AGİ ve asgari ücret ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, AGİ var mı, yok mu? 2022 asgari ücrette AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi kimlere verilecek? İşte cevaplar...
AGİ kalktı mı? Milyonlarca çalışanın merak ettiği AGİ ile ilgili sorular yanıt buldu. AGİ hakkında son açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. Asgari Geçim İndirimi olarak bilinen AGİ, bekar, evli ve çocuk sayısına göre değişkenlik gösteriyordu. Peki, AGİ var mı, yok mu? 2022 asgari ücrette AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi kimlere verilecek? İşte haberin detayları...
AGİ KALKTI MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon programında 'AGİ kalktı mı?' sorusuna şu sözlerle yanıt verdi:
"Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasıyla ilgili memurlarımızdan da talep oldu. Tüm çalışanlarımızın gelirlerini Asgari Ücret dışında bırakınca memurlara 300 TL'ye yakın ek yapmış olduk. O konular çok açık. Asgari geçim indirimi kalktı diye memurlarda çocuk parası vs. bunlar AGİ kapsamında değil memur statüsüyle ilgili kanunla düzenlenmiş. Alakası yok. Yanlış bilgi. O devam ediyor. Memurlar artış elde etti."
AGİ KİMLERE VERİLECEK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, 2022 yılında geçerli olacak asgari ücret ile birlikte kafa karıştıran AGİ uygulaması ile ilgili sorulara yanıt verdi. Erdem, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Torba kanun ile 2022 yılında Asgari ücretten alınan gelir ve damga vergisi kaldırıldı. Böylece sadece asgari ücretli değil tüm çalışanların maaşındaki asgari ücret kadar kısımdan gelir ve damga vergisi alınmayacak.
Böylece önceden apartman görevlisi için uygulanan vergisiz asgari ücret herkes için geçerli oldu.
AGİ, çalışanlara ödenen bir vergi iadesidir. Yani devlet maaşlardan alınan gelir vergisinin bir kısmını medeni durum ve çocuk sayısına göre hesaplayıp çalışana geri vermekteydi.
Buna da Asgari Geçim İndirimi diyorduk. Ancak şimdi maaşlardan vergi kalktığı için olmayan bir verginin iadesi de ortadan kalkmış oldu.
Dolayısıyla asgari ücret ile çalışanlar AGİ artık alamayacak. Asgari ücret üzerinde maaş alanlar için de farklı bir uygulama olmayacak. Çünkü AGİ hesaplaması maaş ne olursa olsun asgari ücretten yapılıyor. Bu yüzden asgari ücret üzerinde maaş alanlar için de vergi kalktığı için bir vergi iadesi olmayacak.
Bu durumda tüm çalışanlar için AGİ uygulaması kalkmış oldu. Ancak işverenler çalışanların AGİ'den doğan kayıplarını kendi inisiyatifleriyle karşılayabilir. Bunun adı AGİ olmaz ama aile yardımı gibi bir sosyal ödeme olabilir. Çünkü özellikle net ücret üzerinden anlaşan çalışanlar için işverenin üzerindeki gelir vergisi ve damga vergisi yükü azalmış oldu. Her çalışan için asgari ücret kadar kısım vergi dışı tutulduğundan bir çalışan için işverenin alacağı destek 676 lirayı bulacak."
ASGARİ ÜCRETİN İŞÇİ İÇİN HESABI
Brüt Asgari Ücret: 5.004,00 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (%14): 700,56 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1): 50,04TL
Gelir Vergisi: YOK
Damga Vergisi: YOK
AGİ: YOK
Kesintiler Toplamı: 750,60 TL
NET ÜCRET: 4.253,40 TL
AGİ DAHİL DESTEK: 755,13 TL
AGİ HARİÇ DESTEK: 380,13 TL
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