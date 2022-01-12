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İlave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ödeme tarihleri 2022! İlave tediye ne zaman yatar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2022 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022
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İlave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ödeme tarihleri 2022! İlave tediye ne zaman yatar?

İlave tediye ödeme tarihleri 2022! İlave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ne zaman yatar? Her yıl 3 farklı taksitle yapılan ilave tediye ödemelerinin bu yıl ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personel bu ödemelerden faydalanabilecek. Peki; 2022 ilave tediye ne zaman ödenecek?

2022 ilave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. İlave tediyenin ne zaman yatacağı işçiler tarafından sorgulanıyor. Her yıl üç taksitle gerçekleştirilen ilave tediye ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında ödenmişti. Peki; 2022 ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte; güncel ilave tediye ödeme tarihleri!

İLAVE TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?

6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere geçtiğimiz yılın son ilave tediyesi 17 Aralık'ta yatırıldı. Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de hesaplara geçti.

2021 yılında 4 taksit halinde yatırılan tediye ödemelerinin ilki 29 Ocak tarihinde yatırıldı.

Bu yılki ilave tediye ödemelerinin tarihi ise henüz açıklanmadı.

İLAVE TEDİYE NE DEMEK?

İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.

Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.

Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.

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