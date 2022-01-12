İlave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ödeme tarihleri 2022! İlave tediye ne zaman yatar?
İlave tediye ödeme tarihleri 2022! İlave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ne zaman yatar? Her yıl 3 farklı taksitle yapılan ilave tediye ödemelerinin bu yıl ne zaman yatırılacağı merak ediliyor. Genel ve katma bütçeli kamu kurumları, sermayesinin yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve kurumlar ve Belediyelerde çalışan işçi statüsünde çalışan personel bu ödemelerden faydalanabilecek. Peki; 2022 ilave tediye ne zaman ödenecek?
2022 ilave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ödeme tarihleri arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. İlave tediyenin ne zaman yatacağı işçiler tarafından sorgulanıyor. Her yıl üç taksitle gerçekleştirilen ilave tediye ödemelerinin ilk taksiti Ocak ayında ödenmişti. Peki; 2022 ilave tediye ne zaman ödenecek? İşte; güncel ilave tediye ödeme tarihleri!
İLAVE TEDİYE NE ZAMAN ÖDENECEK?
6772 sayılı Sayılı Kanun kapsamdaki işçilere geçtiğimiz yılın son ilave tediyesi 17 Aralık'ta yatırıldı. Yeraltı işlerinde çalışanların ikramiyelerinin tamamı ise 24 Aralık 2021'de hesaplara geçti.
2021 yılında 4 taksit halinde yatırılan tediye ödemelerinin ilki 29 Ocak tarihinde yatırıldı.
Bu yılki ilave tediye ödemelerinin tarihi ise henüz açıklanmadı.
İLAVE TEDİYE NE DEMEK?
İlave tediye olarak tanımlanan bu ödeme çeşidi, kadroya geçen taşeronlar için de ödenmektedir.
İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.
Tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir.
Birinci ve ikinci maddelerde yazılı olan işçilere mezkür maddeler gereğince yapılan tediyelerden ayrı olarak her yıl için bir aylık istihkakları tutarını geçmemek üzere Cumhurbaşkanı kararıyla aynı nispette bir ilave tediye daha yapılabilir. Bu kanuna göre yapılacak tediyelerin zamanı Cumhurbaşkanınca tespit olunur.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İsmail Kartal kimdir, kaç yaşındadır? İsmail Kartal hangi takımları çalıştırdı, puan ortalaması kaç?
- AGİ var mı, yok mu? 2022 asgari ücrette AGİ kalktı mı? Asgari Geçim İndirimi kimlere verilecek?
- İlave tediye ne zaman ödenecek? İlave tediye ödeme tarihleri 2022! İlave tediye ne zaman yatar?
- AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2022 AÖF final sınavı sonuçları nereden öğrenilecek? SON DAKİKA HABERLER
- Temmuz ayında asgari ücrete zam detayı! Asgari ücrete 6 ayda bir zam olacak mı? Asgari ücrete yeni zam gelecek mi?
- Özel hastanede Covid testi ücretli mi? Özel hastanede korona test ücreti ne kadar, kaç saatte çıkıyor?
- Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi açıklandı! Dünyanın en güçlü hava kuvveti hangi ülkede? Türkiye listede kaçıncı sırada?
- Survivor ne zaman başlayacak? 2022 Survivor All-Star ilk bölüm ne zaman başlar?
- İşçilere yüzde 65,67 zam, 400 lira erzak çeki! Anlaşma sağlandı! İşte 2022 maaş miktarı!
- EKPSS tercih son gün ne zaman? 2022 EKPSS tercihleri nasıl yapılır? Atamalar ne zaman olacak?
- Cem Bölükbaşı kimdir, kaç yaşında? F2’de yarışacak Cem Bölükbaşı hangi takımda?
- POMEM başvuru sonuçları sorgulama: 28. Dönem POMEM sınavı ne zaman? Sınav ücreti ne kadar?