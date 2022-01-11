TOKİ İstanbul Başakşehir konut başvurusu nasıl yapılır? 1+1, 2+1, 3+1 konutlar için başvuru şartları neler?
TOKİ İstanbuk konut başvuruları başladı. İstanbul'un Başakşehir semtine yapılacak konutlar için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak konutlar için takvim belli oldu. TOKİ İstanbul Başakşehir konutları hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ İstanbul Başakşehir konut başvurusu nasıl yapılır? 1+1, 2+1, 3+1 konutlar için başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...
TOKİ İstanbul Başakşehir konut başvurusu nasıl yapılır? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'un Başakşehir ilçesine 1+1, 2+1 ve 3+1 konut inşaa edilecek. Söz konusu ilanın yayınlanmasının ardından konutlara başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. TOKİ İstanbul konut başvuruları ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ İstanbul Başakşehir konut başvurusu nasıl yapılır? 1+1, 2+1, 3+1 konutlar için başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...
TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KONUT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
10 Ocak'ta başlayan TOKİ İstanbul Başakşehir konutları için başvurular 21 Ocak'ta sona erecek. Başvuruların ardından kura çekimi gerçekleştirilecek.
Haberin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz.
TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Kura çekimi 02 Şubat 2022 tarihinde yapılacak. Çekiliş, TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.
Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 09 Şubat 2022 – 18 Şubat 2022
Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 24 Şubat 2022 – 25 Şubat 2022
TOKİ İSTANBUK BAŞAKŞEHİR PROJE DETAYLARI
İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi 68 adet 1+1 konut,
2. Etap 794 Konut Projesi 66 adet 1+1 konut
18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi 4 adet 1+1 konut
Toplam: 138 adet 1+1 konut
İstanbul Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut
22. Bölge 862 Konut Projesi 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut
Toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve
Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 7.000 TL olarak uygulanmaktadır.),
Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.
Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;
1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,
2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"
3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın
4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.
3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın
4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru sahipleri,
Kimlik Fotokopisi,
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları
"Hak Sahipliği Belgesi"
Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı ibraz edeceklerdir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Metaverse arsa hangi siteden alınır? Metaverse arsa alma yolları! Metaverse sistemine nasıl girilir?
- İSKİ son dakika: İstanbul'da su kesintisi ne zaman başlayacak? 11 saat su kesintisi hangi ilçelerde olacak?
- TOKİ İstanbul Başakşehir konut başvurusu nasıl yapılır? 1+1, 2+1, 3+1 konutlar için başvuru şartları neler?
- 11 Ocak son depremler listesi! En son deprem nerede oldu? Kandilli AFAD son dakika deprem mi oldu?
- 11 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım parası (maaşı) nerede yattı?
- Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir, neleri kapsıyor? Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda neler var? İşte madde madde detaylar...
- Survivor yeni sezon ne zaman başlıyor? Survivor All Star yarışmacıları kimler olacak? İşte Gönüllüler - Ünlüler takımları...
- ATA AÖF bütünleme sınavı var mı, yok mu? ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman 2022?
- 15 tatil yarıyıl ne zaman başlıyor? 15 tatil ne zaman bitecek? İşte 2021-2022 MEB takvimi...
- 10 Ocak Masterchef finalistler kimler oldu? Masterchef Türkiye 2021 finale kimler, hangi yarışmacılar kaldı? İşte 3. finalist...
- Mevduat faizi için 2022 dopingi! Kazançlarda artış yaşanacak! 10.000, 15.000 için 32 günlük mevduat faizi getirisi ne kadar, kaç TL?
- Emeklilerin zamlı maaşları hesaplandı! Maaşı 1600, 2300, 2600 olanlar ek ödemeleri alacak mı? SSK, SGK, Bağ-Kur'lunun ödeme takvimi...