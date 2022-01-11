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TOKİ İstanbul Başakşehir konut başvurusu nasıl yapılır? 1+1, 2+1, 3+1 konutlar için başvuru şartları neler?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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TOKİ İstanbul Başakşehir konut başvurusu nasıl yapılır? 1+1, 2+1, 3+1 konutlar için başvuru şartları neler?

TOKİ İstanbuk konut başvuruları başladı. İstanbul'un Başakşehir semtine yapılacak konutlar için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, konu hakkında detayları araştırmaya başladı. 1+1, 2+1 ve 3+1 şeklinde yapılacak konutlar için takvim belli oldu. TOKİ İstanbul Başakşehir konutları hakkında merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ İstanbul Başakşehir konut başvurusu nasıl yapılır? 1+1, 2+1, 3+1 konutlar için başvuru şartları neler? İşte ayrıntılar...

TOKİ İstanbul Başakşehir konut başvurusu nasıl yapılır? Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından İstanbul'un Başakşehir ilçesine 1+1, 2+1 ve 3+1 konut inşaa edilecek. Söz konusu ilanın yayınlanmasının ardından konutlara başvuruların nereden ve nasıl yapılacağı araştırılmaya başlandı. TOKİ İstanbul konut başvuruları ile ilgili tüm detaylara ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, TOKİ İstanbul Başakşehir konut başvurusu nasıl yapılır? 1+1, 2+1, 3+1 konutlar için başvuru şartları neler? İşte haberin detayları...

TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KONUT BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

10 Ocak'ta başlayan TOKİ İstanbul Başakşehir konutları için başvurular 21 Ocak'ta sona erecek. Başvuruların ardından kura çekimi gerçekleştirilecek.

Haberin devamından tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Kura çekimi 02 Şubat 2022 tarihinde yapılacak. Çekiliş, TOKİ'nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Asil Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 09 Şubat 2022 – 18 Şubat 2022

Yedek Hak Sahipleri Sözleşme İmzalama Tarihleri: 24 Şubat 2022 – 25 Şubat 2022

TOKİ İSTANBUK BAŞAKŞEHİR PROJE DETAYLARI

İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi 68 adet 1+1 konut,

2. Etap 794 Konut Projesi 66 adet 1+1 konut

18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi 4 adet 1+1 konut

Toplam: 138 adet 1+1 konut

İstanbul Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut

22. Bölge 862 Konut Projesi 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut

Toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1

TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

T.C. vatandaşı olması,

Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),

Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),

Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve

Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)

Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),

Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 7.000 TL olarak uygulanmaktadır.),

Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.

Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;

1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,

2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın

4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Başvuru sahipleri,

Kimlik Fotokopisi,

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları

"Hak Sahipliği Belgesi"

Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),

Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıyı ibraz edeceklerdir.

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