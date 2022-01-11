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Son dakika: Cari açık hesaplandı! Cari açık ne kadar?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
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Son dakika: Cari açık hesaplandı! Cari açık ne kadar?

Son dakika haberleri... Cari işlemler hesabı Kasım 2021'de 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolar oldu. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon dolar artarak 1 milyar 549 milyon dolara çıktı.

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