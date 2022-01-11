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Ticaret Bakanlığından "deterjan" düzenlemesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Ticaret Bakanlığından deterjan düzenlemesi

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Deterjanlar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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