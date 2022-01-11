Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı MB faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası'nın bu ay açıklayacağı faiz kararının ne olacağı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Aylardır süren faiz düşüşlerinin ardından gözler yeni yılda alınacak karara çevrildi. FED kararları beklenirken, 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt buldu.