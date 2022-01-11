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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı MB faiz kararı ne olacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı MB faiz kararı ne olacak?

2022 Ocak ayı MB faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bu ay açıklanacak faiz kararının ne olacağı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Geçtiğimiz aylarda alınan faiz kararı düşüşlerinin ardından gözler bu ay alınacak karara çevrildi. Peki; 2022 Ocak ayı Merkez Bankası faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı MB faiz kararı ne olacak? Merkez Bankası'nın bu ay açıklayacağı faiz kararının ne olacağı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Aylardır süren faiz düşüşlerinin ardından gözler yeni yılda alınacak karara çevrildi. FED kararları beklenirken, 2022 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak sorusu yanıt buldu.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TCMB'nin Ocak ayında gerçekleştireceği PPK toplantısı, 20 Ocak 2022 tarihinde yapılacak. Faiz kararı saat 14:00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI TOPLANTI TARİHLERİ

17 Şubat 2022
17 Mart 2022
14 Nisan 2022
26 Mayıs 2022
23 Haziran 2022
21 Temmuz 2022
18 Ağustos 2022


22 Eylül 2022
20 Ekim 2022
24 Kasım 2022
22 Aralık 2022

2021 YILINDAKİ FAİZ KARARLARI NELER OLMUŞTU?

2021 yılında Ocak ve Şubat aylarında faiz yüzde 17'lerde sabit tutulmuş Mart ayında ise 200 baz puan artırılarak yüzde 19'a çıkarılmıştı. Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki toplantılarda ise yeni bir karar alınmadı ve faizler yüzde 19'da sabit tutuldu.

Eylül ayında ise faizler yüzde 19'dan yüzde 18'e çekildi. Ekim ayında politika faizi 200 baz puan indirilerek yüzde 18'den yüzde 16'ya indirildi. Kasım ayında da faiz indirimini sürdüren TCMB 100 baz puan indirime gitti ve faizleri yüzde 15'e çekti.

Son olarak Aralık ayında da faizlerin 100 baz puan indirilmesiyle birlikte faizler yüzde 14'e düşürülmüş oldu.

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