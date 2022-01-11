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Fed toplantısı ne zaman? 2022 Ocak Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz artırırsa dolar ve altın ne olur?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 11.01.2022
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Fed toplantısı ne zaman? 2022 Ocak Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz artırırsa dolar ve altın ne olur?

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Dolar/TL ve altın fiyatlarında son gelişmeleri yakından takip eden vatandaşlar, Fed faiz kararının açıklanacağı tarihi araştırmaya başladı. Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin altın fiyatlarının yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceği belirtiliyor. Gözler Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasına çevrildi. Peki, Fed toplantısı ne zaman? 2022 Ocak Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz artırırsa dolar ve altın ne olur? İşte haberin detayları...

Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda yön belirleyici olan Fed faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Ocak ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde koun hakkında araştırmalar hız kazandı. Uzmanlar, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini açıkladı. Peki, Fed toplantısı ne zaman? 2022 Ocak Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz artırırsa dolar ve altın ne olur? İşte cevaplar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed faiz toplantısı 25-26 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Fed'in faiz kararı açıklanacak.

2022'nin ikinci toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantısı ise 3-4 Mayıs tarihlerinde yapılacak.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen para politikaları sonrası tahvil piyasalarında artan satış baskısının dengelenmeye başladığını, bu durumun dolar kuruna da yansıdığını kaydetti.

Başta Fed Başkanı Jerome Powell olmak üzere Fed yetkilileri ile Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın bugün yapacakları konuşmaların küresel varlık fiyatlarında oynaklığı artırabileceğine dikkati çeken analistler, açıklamalarda para politikasının geleceğine ilişkin ipuçları aranacağını söyledi.

FED FAİZ ARTIRIRSA DOLAR VE ALTIN NE OLUR?

Fed'in faiz kararı tüm dünya piyasalarını etkiliyor. Fed'in faiz kararı dolar ve altn fiyatlarında yön belirleyici oluyor. Fed'den gelecek muhtemel bir faiz artışı altnın ons fiyatını ve doların yurt içi fiyatlanmasını aşağı çekebilir.

FED FAİZİ ARTIRIRSA DOLAR DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Uzmanlar, FED faizlerinin sınırlı alanda artırırsa dövizdeki değerlenmenin bir miktar dizginlenebileceğini, faiz artıdımında doların bir miktar aşağı çekilmesi beklendiğini ifade ediyor.

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