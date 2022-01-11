Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Küresel piyasalarda yön belirleyici olan Fed faiz kararının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. Ocak ayının ortalarına doğru geldiğimiz şu günlerde koun hakkında araştırmalar hız kazandı. Uzmanlar, bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edileceğini açıkladı. Peki, Fed toplantısı ne zaman? 2022 Ocak Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz artırırsa dolar ve altın ne olur? İşte cevaplar...

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Fed faiz toplantısı 25-26 Ocak 2022 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Toplantının ardından Fed'in faiz kararı açıklanacak.

2022'nin ikinci toplantısı 15-16 Mart tarihlerinde, üçüncü toplantısı ise 3-4 Mayıs tarihlerinde yapılacak.