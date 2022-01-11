Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 2022 Ocak zammı ayın 3'ünde açıklandı. Altı aylık enflasyon oranına göre yapılan zamma ek olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan emeklilere ek zam müjdesini duyurdu. Buna göre, en düşük emekli maaşı 2.500 TL oldu. Şimdi ise gözler emekli maaşlarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...

EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?

İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme günleri: