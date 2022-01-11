Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları belli oldu. 2022 Ocak itibarıyla en düşük emekli maaşı 2.500 liraya yükseltildi. Enflasyon zammı ve ek zam alan emekliler, zamlı maaşların hangi tarihte yatırılacağını araştırıyor. Emekli maaşı ödeme takvimi ve güncel maaş bilgilerine ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte cevaplar...
Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? Milyonlarca emeklinin heyecanla beklediği 2022 Ocak zammı ayın 3'ünde açıklandı. Altı aylık enflasyon oranına göre yapılan zamma ek olarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan emeklilere ek zam müjdesini duyurdu. Buna göre, en düşük emekli maaşı 2.500 TL oldu. Şimdi ise gözler emekli maaşlarının ödeneceği tarihe çevrildi. Peki, emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak? İşte ayrıntılar...
EMEKLİ MAAŞ FARKLARI NE ZAMAN ÖDENECEK?
İşte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş ödeme günleri:
SSK EMEKLİ MAAŞLARI ÖDEME GÜNLERİ
SSK emeklisi vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre belirlenen günlerde alırlar. İşte o günler:
Tahsis numarasının son rakamına göre;
- 9 olanlar her ayın 17'sinde,
- 7 olanlara her ayın 18'inde,
- 5 olanlara her ayın 19'unda,
- 3 olanlara her ayın 20'sinde,
- 1 olanlara her ayın 21'inde,
- 8 olanlara her ayın 22'sinde,
- 6 olanlara her ayın 23'ünde,
- 4 olanlara her ayın 24'ünde,
- 2 olanları her ayın 25'inde,
- 0 olanlara her ayın 26'sında ödeme alırlar.
BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ HANGİ TARİHLERDE?
Bağ-Kur'dan emekli olanların emekli maaşları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ödemelerini alırlar. Emekli maaşı cumartesi gününe gelenlerin ödemeleri cuma günü, Pazar gününe gelenlerin ödemeleri ise Pazartesi günkü gruba dahil edilerek verilmektedir.
İşte ödeme günleri listesi:
Tahsis numarasının son rakamı 9, 7 ve 5 olanlar her ayın 25'inde
Tahsis numarasının son rakamı 3,1 olanlar her ayın 26'sında
Tahsis numarasının son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde
Tahsis numarasının son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı yüzde 25,47 artış 2.500 TL'ye yükseldi.
İşte ek ödeme dahil emekli maaşları:
Emekli Sandığı: 4.175,79
SSK (2000 öncesi): 3.292,63
SSK (2000 sonrası): 2.041,25 + 458,75 = 2.500
Bağ-Kur esnaf: 2.948,68
Bağ-Kur tarım: 2.343,16 + 156,84 = 2.500 TL
EMEKLİLERİN 2022 OCAK ZAMMI YÜZDE 25,47
Ücretlerdeki artışı belirleyen 6 aylık enflasyon oranı oldu. Haziran ile Aralık arasındaki 6 aylık endeks değişim yani enflasyon oranı yüzde 25,4749 olarak hesaplandı. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 25,47 olarak belirlendi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 2022 zamlı SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne zaman yatacak?
- En ucuz sıfır otomobiller: 2022 Ocak sıfır araba fiyatları ne kadar? Renault, Hyundai, Fiat, Kia sıfır araç fiyatları...
- Avukat Dilara Yıldız kimdir? Dilara Yıldız katili Oktay Dönmez kimdir? Saplantılı eski nişanlı dehşeti…
- 1975 model Murat 124'ü 10 bin liraya hurdadan satın aldı! Fiyatı dudak uçuklatıyor
- EKPSS süreci tamamlanıyor! 2022 EKPSS tercihleri ne zaman bitiyor? Engelli kamu personeli tercihleri nasıl yapılır?
- Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 Ocak ayı MB faiz kararı ne olacak?
- Fed toplantısı ne zaman? 2022 Ocak Fed faiz kararı ne zaman açıklanacak? Fed faiz artırırsa dolar ve altın ne olur?
- BİLSEM sınav takvimi 2022! BİLSEM başvurusu nasıl yapılır? 2022 BİLSEM sınavları ne zaman?
- Doğalgaz yardımı başvuru ekranı açıldı mı? 2022 Doğalgaz yardımı başvuru nasıl yapılır?
- Satın aldıkları ATM'yi kesip biçtiler! Boş zannettikleri bankamatikten çıkanları masaya dizip şaşkın şaşkın baktılar
- Ahmet Çalık hangi takımlarda oynadı? Galatasaray'da oynadı mı? Ahmet Çalık'ın futbol kariyeri
- Okullar kapanacak mı? 2. dönem ilkokul, ortaokul ve liseler online eğitime geçecek mi? Son açıklamalar...