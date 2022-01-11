11 Ocak 2022, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Son dakika | Özel okullarda ne kadar zam olacak? Milli Eğitim Bakanlığı son noktayı koydu

Son dakika | Özel okullarda ne kadar zam olacak? Milli Eğitim Bakanlığı son noktayı koydu

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 11.01.2022 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022
ABONE OL
Son dakika | Özel okullarda ne kadar zam olacak? Milli Eğitim Bakanlığı son noktayı koydu

Son dakika haberi... Özel okullarda tartışma konusu olan zam iddialarına karşı Milli Eğitim Bakanlığı son noktayı koydu. MEB'in aldığı kritik karara göre 2022 yılında özel okullarda yapılacak zam oranı yüzde 36.73'ü geçemeyecek.

Özel okulların 2022-2023 eğitim-öğretim yılı erken kayıt dönemi fahiş artışlarla başlamıştı. Milli Eğitim Bakanlığı özel okullarda yapılacak zam oranına ilişkin yeni bir karar aldı. Buna göre; 2022 yılında özel okullarda yapılacak zam oranı yüzde 36.73'ü geçemeyecek.

CNN Türk'te yer alan haberde; "2022 yılının başlamasıyla birlikte özel okulların ücret tarifesinde değişikliğe gidiliyor. Bazı okullar yüzde 100'e varan oranda zammı uygulamaya koymuştu. 14.617 özel okul bulunuyor Türkiye'de. Zam uygulama sürecine Milli Eğitim Bakanı Özer dur dedi. Bakan Özer özel okullara ilişkin zam tartışmasına noktayı koydu. Özel okullara uygulanacak zam 1 milyondan fazla aileyi ilgilendiriyor." ifadeleri kullanıldı.

'ŞİKAYET EDİN' ÖNERİSİ!
Yeni dönemde özel okulda ne kadar artış olacak. Yapılacak çalışmada yönetmeliğin özel maddesine göre yapılacak. Özel okullar bu yıl için en fazla yüzde 36.7 zam uygulayabilecek. Bundan sonra ne olacak bu kapsamda özel okullar birliği başta olmak üzere bu oran MEB tarafından belirlenecek. Buna uyulmazsa MEB yönetmeliğe rağmen farklı zam uygulayan okullar için şikayet edilmesini söylüyor. Yeni dönemde özel okulların ücret artışı için maksimum oran için yüzde 36.7 seviyesi belirlendi.

İşte zam artışını sınırlayan o madde:
MADDE 53 – (1) Kurumlar, Kanunu'nun 12 nci maddesinde yer alan hükümlere uygun olarak öğrenci ve kursiyer ücretlerini; veli veya kursiyerlerle yapacakları Bakanlıkça belirlenerek Genel Müdürlük internet sayfasında yayımlanan özel sözleşmelerinde sağlayacaklarını belirttikleri eğitim ve öğretim imkânlarına, gelişmelerine imkân verecek yatırım ve hizmetler ile diğer işletme giderlerine göre tespit ederler. Ancak okulların ara sınıflarının eğitim ücreti bir önceki eğitim öğretim yılında ilan edilen, okulda devam eden öğrencilerin ücreti ise öğrenci kayıt sözleşmesinde belirlenen eğitim ücretine (YILLIK ÜFE+TÜFE/2) oranına en fazla % 5 oranında artış yapılarak belirlenir.

Okullar kapanacak mı? OKULLAR KAPANACAK MI?

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA