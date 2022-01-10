TPAO’dan Türkali-1 açıklaması: 1,15 milyon metreküp doğal gaz akışı sağlandı

Filyos'ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine ilk doğal gazın 2023 yılında ulaşması hedeflendiğini belirten TPAO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Melih Han Bilgin, "Kuyu akış testi bir sonraki rezervuar seviyesi ile devam edecek olup, elde edilen veriler sahanın geliştirilmesinde kuyu testinin hemen ardından tamamlanacak ön mühendislik ve tasarım çalışmalarının optimizasyonu için kullanılacak, Filyos'ta kurulacak doğal gaz işleme tesisine İlk doğal gazın 2023 yılında ulaşması hedefleniyor. Türkali- ultra derin deniz tespit kuyusunda, 2 bin 143 metre su derinliğinde, 3 bin 920 metre son deriliğe ulaşıldı.