Sıfır ve ikinci el araba için umut ışığı! Çip krizi ne zaman sona erecek? Otomotivde çip krizi sonrasında araba fiyatları...
Sıfır ve ikinci el araba için umut ışığı! Çip krizi ne zaman sona erecek? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Araba piyasası 2021 yılında çalkantılı bir süreç izledi. Tüm dünyada yaşanan çip krizi sonrasında araba fiyatlarında yukarı yönde bir ivme yaşandı. Sektör temsilcileri yaşanan çip krizi sonrasında önemli açıklamalarda bulunuyor. İşte, Çip krizi ne zaman sona erecek? Otomotivde çip krizi sonrasında araba fiyatları...
Çip krizi ne zaman sona erecek? Sıfır ve ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Otomotiv pazarı tüm dünyada ve Türkiye'de inişli çıkışlı bir yıl geçirdi. Corona virüs pandemisinin de etkisiyle yaşanan çip krizi, bulunurluk, hammadde, lojistik, kurlar nedenlerle satışlar beklenen düzeyde olmadı. Hal böyle olunca çip krizinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İşte, çip krizi ne zaman sona erecek? Otomotivde çip krizi sonrasında araba fiyatları...
İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, döviz kurundaki gelişmelerin ve uzun süredir devam eden çip krizinin otomobil sektörüne etkilerini değerlendirdi. 2022 yılının sektör açısından daha iyi olacağını söyleyen Yalçın, sıfır otomobillerin bollaşacağını ve ikinci el araç fiyatların makul seviyeye geleceğini ifade etti.
15 OTOMOBİL FİRMASI FİYAT DÜŞÜRDÜ
3 ay içerisinde sıfır otomobil fiyatlarının yüzde 40 artığına dikkat çeken Yalçın, "Fakat geçen hafta döviz kurunun geri gelmesiyle 15 otomobil markası fiyatlarını düşürdü. Bu hafta fiyatlarını güncelleyen otomobil firmasının 22'ye çıkacağını düşünüyoruz. Sıfır kilometre araçların fiyatlarındaki gerileme yüzde 15'lere yaklaştı. İndirimin devam etmesini bekliyoruz. Şu anda sıfır kilometre araç fiyatlarıyla ikinci el otomobil fiyatları arasında uçurum var. Sıfır otomobillerde yüzde 40 gibi fiyat artışı olmuştu bu ikinci elde yüzde 200'leri buldu. Hatta model bazında yüzde 300-400'lerde fiyat artışlarını gördük" diye konuştu.
"İKİNCİ ELDE DE FİYATLAR GEVŞEYECEK"
Döviz kurunun gerilemesinin araç fiyatlarına etkisine dikkat çeken Yalçın, "Markalar sıfır otomobillerin fiyatlarını hızlıca geri çekebiliyor ama ikinci el piyasasında öyle olmuyor. Bu piyasadaki araç fiyatları genelde biniciler, esnaf dediğimiz galericiler, yetkili satıcılar tarafından belirleniyor. Yaz aylarında yüksek maliyetli ikinci el araç alan kişiler, fiyatları sıfır otomobillerdeki gibi gevşetemiyor. Ama gevşetmek zorunda kalacaklar. Tabi döviz kurunun belli bir oranda sabit kalması önemli bir kriterdir. Ocak ayında döviz kurundaki geri gelme devam ederse ikinci el arabalarda fiyatlar 1 ay sonra daha düşük seviyelere gelecektir diye öngörüyoruz. Yüzde 50 oranında fiyatlarda düşüş olacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.
"ONLİNE İLAN SİTELERİNDE FİYATLAR ÇOK ŞİŞTİ"
Hüsamettin Yalçın, "Yüzde 50 indirim ciddi bir oran çünkü fiyatlar çok şişti. Bunun en büyük nedeni binincilerin online ilan sitelerinde fiyatları artırıyor olmalarıdır. Aynı model araç biri 200 bin lira yazıyor, diğeri 'benim arabam daha iyi' diyerek 250 bin lira yazıyor. Böyle çığ etkisiyle rakamlar yükseldi ve belli bir seviyeye geldi. Döviz kurunun gerilemesiyle böyle bir şeyin olmaması lazım" dedi.
"ÇİP KRİZİ YENİ YILDA HAFİFLEYECEK"
Sektördeki en önemli sorun sıfır otomobillerdeki çip krizi olmasına dikkat çeken Yalçın, "Bu krizden kaynaklı araç tedariğinde bolluk oluşmadı. 2022'de eğer piyasada sıfır araçlar artarsa ikinci ele talep kaymaz ki bu yönde sinyaller de alıyoruz. Çip krizinin biraz daha hafifleyeceği, ülkemizde ve globalde araç üretiminin artacağını düşünüyoruz. Böylece olunca talep daha fazla ikinci el otomobillere kaymayacak ve sıfır araçlarla aralarında bu kadar fiyat uçurumu olmayacak. Ama ne sıfırda ne de ikinci el araçlarda fiyatlar eskiye döner. Çünkü döviz kuru belli bir seviyeye çıktı. Otomobil üreticilerinin masrafları dövizle çıktı" diye konuştu.
ARABA ALMAK İSTEYENLERE ÖNERİLER
Eski fiyatlara dönüş olmayacağını belirten Yalçın, "Ama 1 ay önceki fahiş fiyatlar da olmaz. Şu anda sıfır kilometre araç almak için doğru zaman. Eğer bulabilirlerse hemen almalarını tavsiye ederim. Ancak ikinci el otomobillerde öyle değil. Fiyatların düşmesi için 1,1 buçuk ay var. İkinci el araç almak isteyenlerin biraz daha beklemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
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- Sıfır ve ikinci el araba için umut ışığı! Çip krizi ne zaman sona erecek? Otomotivde çip krizi sonrasında araba fiyatları...
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