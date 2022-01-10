Sıfır ve ikinci el araba için umut ışığı! Çip krizi ne zaman sona erecek? Otomotivde çip krizi sonrasında araba fiyatları...

Çip krizi ne zaman sona erecek? Sıfır ve ikinci el araba fiyatları düşecek mi? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Otomotiv pazarı tüm dünyada ve Türkiye'de inişli çıkışlı bir yıl geçirdi. Corona virüs pandemisinin de etkisiyle yaşanan çip krizi, bulunurluk, hammadde, lojistik, kurlar nedenlerle satışlar beklenen düzeyde olmadı. Hal böyle olunca çip krizinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. İşte, çip krizi ne zaman sona erecek? Otomotivde çip krizi sonrasında araba fiyatları...

İkinci el araç fiyatlandırma ve otomotiv data şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, döviz kurundaki gelişmelerin ve uzun süredir devam eden çip krizinin otomobil sektörüne etkilerini değerlendirdi. 2022 yılının sektör açısından daha iyi olacağını söyleyen Yalçın, sıfır otomobillerin bollaşacağını ve ikinci el araç fiyatların makul seviyeye geleceğini ifade etti.