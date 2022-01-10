Son dakika: Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi! Üretim, yatırım, ihracata büyük destek





SANAYİCİ, İHRACATÇI DA NEFES ALACAK

Milyonların beklediği doğalgazda kademeli fiyatlandırma, ihracatçı firmalara kurumlar vergisi indirimi, memur ve emeklisine ek zam, BES Sistemi'nde bazı değişiklikler öngören yasa teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon üyelerine maddelerin kamu maliyesine etkilerini içeren bir bilgi notu da iletildi. İmalatçı veya ihracatçı kurumlara 1 puan kurumlar vergisi indiriminden sanayiciler, ihracatçılar yararlanabilecek. Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetinde bulunan kurumların sadece üretimden elde ettikleri kazançları için indirim uygulanacak.



İhracatçı kurum imalatçı olduğu için yukarıda belirttiğim 1 puanlık indirimden yararlanırsa, ihracat sebebiyle ayrıca yüzde 1 indirim uygulanmayacak. Üretim faaliyetinden elde edilen kazançlara 1 puan indirimli uygulama 1.7 milyar liralık etki oluşturacak. İhracat yapan kurumların ihracat kazançlarına Kurumlar Vergisi'nin 1 puan indirimli olarak uygulanması 470 milyon liralık bir vergiyi devlet omuzlayacak.