Borsa İstanbul dünyanın zirvesinde
Borsa İstanbul, 2022'in ilk işlem haftasında dünyanın zirvesine çıktı. Borsa İstanbul'da endeks geçen hafta yüzde 9.46 yükseldi. Böylece yılın ilk haftasında Borsa İstanbul dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu.
Kurda yaşanan sert dalgalanmalara rağmen geçen yılı yüzde 25.8'lik yükselişle tamamlayan Borsa İstanbul, 2022'in ilk işlem haftasında dünyanın zirvesine çıktı. Borsa İstanbul'da endeks geçen hafta yüzde 9.46 yükseldi.
Böylece yılın ilk haftasında Borsa İstanbul dünyanın en fazla yükselen piyasası oldu. BIST-100 son 3 ayda yüzde 45.5, son 6 ayda da yüzde 46.2 ile dünyanın en fazla yükselen endeksi oldu.
Geçen hafta Borsa İstanbul'un ardından en fazla yükselen ikinci piyasa yüzde 8.6 ile Srilanka oldu. Borsada işlem gören şirketlerin piyasa değeri geçen hafta 223 milyar lira artarak 2.1 trilyon lirayı geçti.
THY LOKOMOTİF HİSSE OLDU
Borsada geçen hafta en fazla yükselen endeks, Türk Hava Yolları'nın (THY) içinde yer aldığı ulaştırma endeksi oldu. Ulaştırma endeksi geçen hafta yüzde 21.6 yükselirken, THY hisselerindeki çıkış yüzde 24.58 oldu.
Portföy yöneticileri Borsa İstanbul'un bu sene de alıcılı seyrini sürdüreceğini belirtirken, ihracat gelirleri güçlü olan şirketlerin sene içinde pozitif ayrışabileceğini ifade ediyor. Küresel pay piyasaları için 2022'de önemli risk unsurları bulunsa da analistler, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin 3.000 puana çıkabileceğini belirtiyor.
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