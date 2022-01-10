Altın ne kadar oldu? 10 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyat listesi! (CANLI ALTIN FİYATI)

10 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyat listesi! Altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatı gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. Altın yatırımcıları günlük olarak fiyatlar hakkında araştırma yapıyor. Gram altının yeni haftaya 795 TL seviyelerinden başladığı görüldü. İşte yeni haftada altın ne kadar sorusunun cevabı ve 10 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!