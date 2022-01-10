Altın ne kadar oldu? 10 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyat listesi! (CANLI ALTIN FİYATI)
Altın ne kadar oldu? 10 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyat listesi arama motorlarında sorgulanmaya başlandı. Altın almak veya satmak isteyen vatandaşlar günün altın fiyatları hakkında araştırma yapıyor. Haberimizde bulunan grafikten canlı altın fiyatını takip edebilirsiniz. İşte, 10 Ocak altın ne kadar sorusunun cevabı!
10 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyat listesi! Altın ne kadar oldu? Canlı altın fiyatı gündemde merak edilen konulardan birisi oldu. Altın yatırımcıları günlük olarak fiyatlar hakkında araştırma yapıyor. Gram altının yeni haftaya 795 TL seviyelerinden başladığı görüldü. İşte yeni haftada altın ne kadar sorusunun cevabı ve 10 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyatları!
ALTIN FİYATLARI 10 OCAK!
ALTIN VE DOLAR YÜKSELMİŞTİ
24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,05 kazançla 796,20 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,05 artışla 5 bin 267 liraya yükseldi.
Doların satış fiyatı yüzde 2,61 değer kazanarak 13,8080 lira, avronun satış fiyatı ise yüzde 2,38 artışla 15,6310 lira oldu.
Geçen hafta 18,2640 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 2,75 kazançla 18,7660 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 1,36 değer kazanarak 15,0180 liradan alıcı buldu.
ALTIN İÇİN KRİTİK TEKNİK SEVİYELER
Analistler, haftanın ilk işlem gününde yüzde 0,20 azalışla 1792 dolar/ons seviyesinden işlem gören spot altın fiyatının yeniden 1782 dolar/ons desteğine yönelebileceğine işaret ediyorlar.
1782 dolar/ons desteğinin üzerinde kalındıkça 1801-1815 dolar/ons seviyesinin yeniden hedeflenebileceğini savunan analistler, 1782 doların altına inilmesi halinde ise 1769-1751 dolar/ons aralığına doğru geri çekilmenin başlayabileceğini vurguluyorlar.
FED, ALTININ ÖNÜNÜ KESEMEYECEK
Altın fiyatlarının bu yıl yükselmesini bekleyen Analist Adam Hamilton ise, "Altın 1971'den bu yana 12 faiz artışı döngüsünün 6'sından güçlenerek çıktı. Faiz artışı borsalardan çıkış tetikleyerek altını destekleyebilir" değerlendirmesinde bulundu.
Hamilton, Fed'in parasal sıkılaştırmasının piyasaya 2019'dan bu yana pompalanın paranın azalacağı anlamına gelmediğini hatırlattı. Ekim 2019'dan bu yana Fed tarafından piyasalara enjekte edilen 4.84 trilyon doların yaratacağı enflasyonun altının cazibesini artıracağını söyleyen Hamilton faiz artışlarnın altın fiyatlarının önünü kesemeyeceğini ifade etti.
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