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Marketlerde sigara ekmek satmak yasak mı? BİM, Carrefour, A101 marketlerde sigara satmak yasaklandı mı?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.01.2022
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Marketlerde sigara ekmek satmak yasak mı? BİM, Carrefour, A101 marketlerde sigara satmak yasaklandı mı?

BİM, Carrefour, A101 marketlerde sigara satmak yasaklandı mı? Marketlerde sigara ekmek satmak yasak mı? Marketlerden sigara ve ekmek almak isteyen vatandaşlar bu satışın yasak olup olmayacağını araştırıyor. Zincir marketlerde ekmek ve sigara satışlarına ilişkin yeni karar alındı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken zincir marketlerde artık sigara ve ekmek satışının yeni düzenlemesi hakkında detaylar haberimizde.

BİM, Carrefour, A101 marketlerde sigara satmak yasaklandı mı? Marketlerde sigara ekmek satmak yasak mı? Zincir marketlerde ekmek ve sigara satışlarının devam edip etmediği merak ediliyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin ekmek ve sigara satışına ilişkin merak edilen detayları duyurdu. Peki; BİM, Carrefour, A101 marketlerde sigara satmak yasak mı?

MARKETLERDE SİGARA SATMAK YASAKLANDI MI?

Küçük esnafı canlandırmaya yönelik atılacak adımı Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken anlattı.

Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 27. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulanan Bendevi Palandöken, bakkalların yaşadıkları sorunlar ile ilgili çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bakkalların taleplerini karşılamak ve sorunlarını dile getirmek adına çaba sarf ettiklerini söyleyen Palandöken, hükümet ile ilgili yaptıkları çalışmanın ayrıntılarını paylaştı.

Yaptıkları çalışmanın önümüzdeki günlerde Meclis'e gelerek yasalaşacağını ifade eden Palandöken, yapılan düzenleme ile artık zincir marketlerde ekmek ve sigara satılamayacağını söyledi. Palandöken, ekmek ve sigaranın sadece bakkallarda satışı yapılacağını açıkladı.

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