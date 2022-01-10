Marketlerde sigara ekmek satmak yasak mı? BİM, Carrefour, A101 marketlerde sigara satmak yasaklandı mı?

Yaptıkları çalışmanın önümüzdeki günlerde Meclis'e gelerek yasalaşacağını ifade eden Palandöken, yapılan düzenleme ile artık zincir marketlerde ekmek ve sigara satılamayacağını söyledi. Palandöken, ekmek ve sigaranın sadece bakkallarda satışı yapılacağını açıkladı.