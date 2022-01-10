Marketlerde sigara ekmek satmak yasak mı? BİM, Carrefour, A101 marketlerde sigara satmak yasaklandı mı?
BİM, Carrefour, A101 marketlerde sigara satmak yasaklandı mı? Marketlerde sigara ekmek satmak yasak mı? Marketlerden sigara ve ekmek almak isteyen vatandaşlar bu satışın yasak olup olmayacağını araştırıyor. Zincir marketlerde ekmek ve sigara satışlarına ilişkin yeni karar alındı. TESK Başkanı Bendevi Palandöken zincir marketlerde artık sigara ve ekmek satışının yeni düzenlemesi hakkında detaylar haberimizde.
BİM, Carrefour, A101 marketlerde sigara satmak yasaklandı mı? Marketlerde sigara ekmek satmak yasak mı? Zincir marketlerde ekmek ve sigara satışlarının devam edip etmediği merak ediliyor. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, zincir marketlerin ekmek ve sigara satışına ilişkin merak edilen detayları duyurdu. Peki; BİM, Carrefour, A101 marketlerde sigara satmak yasak mı?
MARKETLERDE SİGARA SATMAK YASAKLANDI MI?
Küçük esnafı canlandırmaya yönelik atılacak adımı Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken anlattı.
Ankara Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası, 27. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulanan Bendevi Palandöken, bakkalların yaşadıkları sorunlar ile ilgili çalışma yürüttüklerini ifade etti.
Bakkalların taleplerini karşılamak ve sorunlarını dile getirmek adına çaba sarf ettiklerini söyleyen Palandöken, hükümet ile ilgili yaptıkları çalışmanın ayrıntılarını paylaştı.
Yaptıkları çalışmanın önümüzdeki günlerde Meclis'e gelerek yasalaşacağını ifade eden Palandöken, yapılan düzenleme ile artık zincir marketlerde ekmek ve sigara satılamayacağını söyledi. Palandöken, ekmek ve sigaranın sadece bakkallarda satışı yapılacağını açıkladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Marketlerde sigara ekmek satmak yasak mı? BİM, Carrefour, A101 marketlerde sigara satmak yasaklandı mı?
- Fenerbahçe Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? FB Adana Demirspor maçı hangi kanalda?
- Bekarlara AGİ olacak mı? 2022’de AGİ kalktı mı? Asgari ücretten fazla alanlar AGİ alacak mı?
- İstanbul'dan ev alacaklar dikkat! TOKİ İstanbul Başakşehir 1+1, 2+1, 3+1 konut başvuruları başladı! İşte şartlar...
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 4175 personel alımı başvuru şartları branş dağılımı! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru nasıl yapılır?
- İstanbul kar yağışı ne zaman? Meteoroloji İstanbul’a kar ne zaman gelecek? İstanbul’a kar gelir mi?
- AÖF soru cevapları ne zaman açıklanacak? 2022 AÖF final sonuçları ne zaman açıklanır?
- Kimlik kartı e-İmza yüklemesi nasıl yapılır? T.C Kimlik kartı ehliyet olarak kullanılabilecek mi? Hangi illerde başladı?
- Bob Saget neden öldü? Full House (Bizim Ev) dizisinin oyuncusu Bob Saget kimdir, kaç yaşındaydı?
- 15 tatil uzatılacak mı? 15 tatil sömestr 1 hafta daha uzatılır mı? Okullar kapatılacak mı?
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları son durum nedir?
- Altın ne kadar oldu? 10 Ocak gram, çeyrek, yarım altın fiyat listesi! (CANLI ALTIN FİYATI)