İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 30 gün içinde başvurmak şart! İşte tüm merak edilenler...
İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşı çalışanların en büyük güvencelerinden biri. Peki kimler işsizlik maaşı alabilir? İşsizlik maaşı ne kadar ödeniyor? İşsizlik maaşı alabilmek için şartlar neler? İşte Ocak ayında değişen işsizlik maaşının taban ve tavan tutarları...
İşsiz kalan bir kişi bir an önce İŞKUR sistemine kaydolmalı ve hem işsizlik maaşı başvurusunu hızlıca yapıp hem de açık işleri oluşturacağı profille takip etmeli. İşsizlik maaşı için e – Devlet üzerinden başvuru hızlı bir şekilde yapılabiliyor. Başvurudaki gecikme işsizlik parası alınabilecek süreyi düşürebiliyor. Kişinin bu sayede yeniden iş bulması ya da kendine yeni meslek kapıları açması mümkün olabilecektir.
NASIL BAŞVURULUYOR?
İşsizlik parası almak isteyen kişilerin İŞKUR'a başvuru yapması gerekir. Bu başvurunun internet üzerinden yapılması da mümkün. Dolayısıyla işsiz kalan kişi İŞKUR'a hiç gitmeden de işsizlik parasına başvurabilir. E – Devlet üzerinden İŞKUR sistemine erişilebileceği gibi www.iskur.gov.tr adresinden de işsizlik parasına başvuru yapılabilir.
İnternet üzerinden yapılan başvuru sonrasında gerekli kontroller yapıldıktan sonra kişi işsizlik parasını hak etmişse kendisine işsizlik parası verilmeye başlanır.
SÜREYİ KAÇIRMAK ÖDENEĞİ KISALTIR
İşsizlik sigortasına başvuru yapmak için iş sözleşmesinin feshinden itibaren 30 günlük süreyi geçirmemek gerekiyor. Bu süre içerisinde yapılan başvurular İŞKUR tarafından inceleniyor ve gerekli hizmetler için işlemler başlatılıyor. Yani işsiz kalan kişi adına iş arayan kaydı yapılıyor, işsize iş ve meslek danışmanı ataması gerçekleştiriliyor, işe yerleştirme faaliyetleri için mesleki eğitim planlamasına başlanıyor. Ancak 30 günlük süre geçirilirse, işsizin işsizlik parası alacağı süre üzerinden geç kalınan günler düşülüyor.
Örneğin işsiz kalan kişi son üç yıl içinde 600 sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigortası primi ödemiş ise 180 gün işsizlik parası alabiliyor. Ancak aynı kişi iş sözleşmesinin feshinden 60 gün sonra İŞKUR'a başvuru yapmış ise 180 gün yerine 150 gün işsizlik parası alabilecek. Yani başvuruda geç kaldığı her gün, işsizlik ödeneği alabileceği süreden düşülecek. Bu nedenle işsizlerin işsizlik sigortası başvurularını İŞKUR'a 30 günlük süre içerisinde yapmalarında fayda var. Aksi taktirde işsizlik parası alabilecekleri günleri kısaltmış olacaklardır.
MÜCBİR SEBEP İSTİSNA
30 günlük sürenin aşılmasında yalnız bazı durumlarda yararlanma süresinden düşülmemesi mümkün. Bu da ortada mücbir bir sebebin bulunması hali. Ancak olağanüstü bir durumun başvuruyu engellemesi halinde, deprem, sel, yangın veya kişinin çok ağır bir hastalık veya kaza geçirmesi durumundaki gecikmelerde başvuru süresinin aşılmasına rağmen yararlanma süresinde herhangi bir kayıp olmamaktadır.
HANGİ HALDE İŞSİZLİK PARASI KESİLİR?
İşsizlik parası almaya başlayan kişi yeniden çalışmaya başlarsa, emekli olursa, İŞKUR'un meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimlerine haklı nedeni olmadan katılmazsa, İŞKUR'un çağrılarına cevap vermezse ve yine İŞKUR'un kendisine teklif ettiği ve son mesleğine ve kazandığı paraya uygun olan, ikamet ettiği yerin belediye mücavir alan sınırları içerisinde kalan bir işi kabul etmezse işsizlik parası kesilir.
İşsizlik parası alan kişinin İŞKUR'dan gelen çağrılara uyması, İŞKUR'un kendisine sunduğu hizmetleri takip etmesi şarttır. Aynı şekilde çalışmaya başlayan bir kişinin de mutlaka İŞKUR'u bilgilendirmesi ve işsizlik parasını kestirmesi gerekir.
TAVAN OCAKTA, TABAN MAYISTA ARTIYOR
İşsizlik ödeneğinin miktarı da işsiz kalan kişinin SGK'ya bildirilen kazancına endeksli. İşsiz kalmadan önceki son dört aydaki kazançlar üzerinden hesaplanan işsizlik ödeneğinin tutarı, asgari ücretteki artışla birlikte mayısta işsiz kalan bir asgari ücretli için 1.986,41 TL olacak.
İşsizlik maaşında minimum tutarın mayıstan itibaren artmasının sebebi, mayıs ayında işsiz kalacak bir asgari ücretlinin işsizlik maaşının ocak – nisan dönemi asgari ücreti üzerinden hesaplanmasından kaynaklanıyor.
Diğer yandan Ocak ayından itibaren işsizlik ödeneğinin tavan miktarı 3.972,82 TL olarak uygulanacak. İşsizlik ödeneği hesaplanırken bulunan tutar 3.972,82 TL'nin üzerinde olsa bile ocak ayından itibaren en fazla bu tutarda işsizlik ödeneği ödenecek. Bu tutarın üzerinde işsizlik ödeneği ödenmeyecek.
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