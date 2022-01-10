İşsizlik maaşı ne kadar oldu? 30 gün içinde başvurmak şart! İşte tüm merak edilenler...

MÜCBİR SEBEP İSTİSNA

30 günlük sürenin aşılmasında yalnız bazı durumlarda yararlanma süresinden düşülmemesi mümkün. Bu da ortada mücbir bir sebebin bulunması hali. Ancak olağanüstü bir durumun başvuruyu engellemesi halinde, deprem, sel, yangın veya kişinin çok ağır bir hastalık veya kaza geçirmesi durumundaki gecikmelerde başvuru süresinin aşılmasına rağmen yararlanma süresinde herhangi bir kayıp olmamaktadır.