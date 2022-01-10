İstanbul'dan ev alacaklar dikkat! TOKİ İstanbul Başakşehir 1+1, 2+1, 3+1 konut başvuruları başladı! İşte şartlar...
Ev sahibi olmak isteyenlere müjdeli haber geldi. TOKİ'den İstanbul Başakşehir'de yapılacak 1+1, 2+1 ve 3+1 konutlar için başvurular başladı. En ucuzu 376 bin TL'den başlayan konutlar için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar başvuruların detaylarını araştırmaya başladı. Konu hakkında tüm detayları yazımızda ele aldık. Peki, TOKİ İstanbul Başakşehir 1+1, 2+1, 3+1 konut başvuruları nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilir? İşte cevaplar...
TOKİ İstanbul Başakşehir konut başvuruları nasıl yapılır? Belirli dönemlerde uygun fiyatlı kampanyalar ile dar ve orta gelirli vatandaşları ev sahibi yapan TOKİ'nin son ilanına göre, İstanbul Başakşehir'de 1+1, 2+1 ve 3+1 konut satışı yapılacak. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde yer alan Kayabaşı Mahallesi'nde inşa edilecek konutlar için başvurular başladı. Peki, TOKİ İstanbul Başakşehir 1+1, 2+1, 3+1 konut başvuruları nasıl yapılır? Kimler başvuru yapabilir? İşte haberin detayları...
TOKİ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR KONUT BAŞVURULARI NE ZAMAN?
İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Kayabaşı Mahallesi'ne yapılacak 1. Etap 652 adet konut ve 6 adet dükkan için başvuruları 10 Ocak'ta başladı. Söz konusu ilana başvurular 21 Ocak 2022 tarihinde sona erecek.
İşte proje detayları:
TOKİ BAŞAKŞEHİR KONUT SAYILARI
İstanbul, Başakşehir, Kayabaşı Mah. 1. Etap 652 Konut Projesi 68 adet 1+1 konut,
2. Etap 794 Konut Projesi 66 adet 1+1 konut
18. Bölge 1. Etap 753 Konut Projesi 4 adet 1+1 konut
Toplam: 138 adet 1+1 konut
İstanbul Başakşehir Hoşdere 344 Konut Projesi 14 adet 2+1 konut ve 44 adet 3+1 konut
22. Bölge 862 Konut Projesi 2 adet 2+1 konut ve 2 adet 3+1 konut
Toplam 16 adet 2+1 ve 46 adet 3+1
TOKİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
ALT GELİR GRUBU BAŞVURU ŞARTLARI
Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;
T.C. vatandaşı olması,
Projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisinde başvuracakların en az 3 yıldır ikamet ediyor olması veya il nüfusuna kayıtlı olması gerekmektedir),
Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç),
Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması, (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve
Yetimleri kategorisi hariç) (Başvuru sahibinin hisseli olarak sahip olduğu gayrimenkuller hariç)
Başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olması (Eşi vefat etmiş olan çocuklu dul bayanlarda yaş şartı aranmamaktadır.),
Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 6.500 TL olması (Başvuru sahibinin, eşinin ve velayeti altındaki çocuklarının gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 6.500 TL olması gerekmektedir.) (İstanbul ilinde gelir şartı 7.000 TL olarak uygulanmaktadır.),
Bir hane halkı adına -yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları- yalnızca bir adet başvuru yapması, gerekmektedir.
Ayrıca, yukarıdaki başvuru şartlarına sahip olan;
1. Kategori olan"Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinin" ,
2. Kategori olan"En az %40 Engelli Vatandaşlarımızın"
3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın
4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.
3. Kategori olan "Emekli Vatandaşlar"ın
4. Kategori olan "Diğer alıcı adaylarının" başvuruları ayrı olarak 4 kategoride kabul edilecektir.
BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER
Başvuru sahipleri,
Kimlik Fotokopisi,
Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri, kredi kullanım durumuna göre T.C. Emekli Sandığından alacakları
"Hak Sahipliği Belgesi"
Engelli vatandaşlar, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen kimlik kartının fotokopisi veya tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınmış sağlık heyet raporunu (en az % 40 engelli olduğuna dair),
Emekli vatandaşlar, Sosyal Güvenlik Kurumundan alınan Emekli Kimlik Belgesini veya belgesi henüz çıkmadı ise emekli olduğunu gösteren belge veya yazıy ibraz edeceklerdir.
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