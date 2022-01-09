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Evde bakım maaşı 9 Ocak! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte sorgulama ekranı!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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Evde bakım maaşı 9 Ocak! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte sorgulama ekranı!

Evde bakım maaşı yatan iller 9 Ocak günü arama motorlarında sorgulanıyor. 9 Ocak evde bakım maaşı gündemde merak edilen konuların başında geliyor. Her ay binlerce kişi evde bakım maaşı ödemesi alıyor. Bu ödemeler sayesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlar rahat bir nefes alıyor. Ocak ayı ödemelerinin yatıp yatmadığı ise merak ediliyor. Peki; 9 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte sorgulama ekranı!

9 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı 9 Ocak günü arama motorlarında sorgulanıyor. 2022 yılının ilk maaşlarını alacak vatandaşlar bu ay ne kadar alacağını merak ediyor. İhtiyacı olan engelli veya yaşlı kişilere yönelik olarak ödenen evde bakım maaşlarından yüzbinlerce kişi faydalanıyor. Peki; 9 Ocak evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

9 OCAK EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER!

Bu ay evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Evde bakım maaşları yatırıldığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Engelli bireylerin evde bakımlarının sağlanması için Evde Bakım Yardımı hizmeti veriliyor. 2021 yılı ikinci altı aylık döneminde geçerli evde bakım yardımı miktarı 1.797 TL olarak belirlenmişti.

2022 evde bakım maaşı ücretleri asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte belli oldu. Buna göre, 2021'de 1798 TL olan evde bakım maaşı 2022'de 2.706 TL'ye yükseldi.

EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın.

Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

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