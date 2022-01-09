Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 zamlı emekli maaşları hangi gün yatacak?
2022 emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Emekliler yeni yılda zamlı maaşlarına kavuşacak ve gelirlerinde artış yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaşın yatacağı tarih belli oldu. En düşük emekli maaşı 2.500 TL’ye yükseltilmişti. Maaşların yükselmesiyle birlikte yeni zamlı maaşların ne zaman yatacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 2022 emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı gündemde sorgulanan konulardan birisi oluyor. Milyonlarca emekli bu ay zamlı maaş alacak ve en düşük maaş 2.500 TL olacak. 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında da zam yapıldı. Maaş zamlarının netleşmesiyle birlikte zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak edilen konulardan birisi oldu.
MAAŞ ZAMLARI HESAPLANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı son dakika açıklamasında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarıldığını duyurdu Bu artıştan sonra düşük maaş alanların zamları yüzde 66'nın da üzerine çıkmış oldu.
Aynı şekilde dul ve yetim maaşlarında da benzer bir artış gerçekleşti. Memur emeklileri için ise yüzde 5 olan toplu sözleşme zammına 2.5 puan daha eklenerek oran yüzde 7.5 olarak belirlendi. Bu artışlardan sonra memur emeklilerinin kümülatif Ocak zammı yüzde 30.95 oldu.
EK ZAM İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILDI
Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısına göre bu ek zamların hayata geçebilmesi için yasal düzenleme gerekiyordu. Bunun için de bir tasarı Meclis'e sevk edildi.
Yapılan görüşmeler sonrasında emeklilere ek zammı ve taban maaşın yükseltilmesini de içeren torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Tasarı genel kurulda da oylandıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra yürürlüğe girecek. Böylece ek zamlar da enflasyon artışlarına eklenebilecek.
YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Yasanın yürürlüğe girmesiyle 2022 memur zammı ile birlikte yeni memur maaşlarının 15 Ocak, 2022 emekli zammı sonrası yeni emekli maaşlarının 23-26 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor.
2 bin 500 TL'nin altında emekli maaşı kalmayacağı yönündeki düzenleme toplam 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 zamlı emekli maaşları hangi gün yatacak?
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanır?
- Artısı eksisi hesaplandı! SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosu! 2022 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
- TOKİ’den İstanbul’da ev satışı! En ucuzu 376 bin TL olacak! Başvuru yapmak için süre sınırlı!
- Tavan 9600’e çıkacak! Öğretmen, polis, hemşireye 3600 ek gösterge için tarih geldi! Ücret ve kıdem dengesi bozulmayacak!
- Semra Güzel kimdir? PKK’lı teröristin sevgilisi çıkan milletvekili Semra Güzel kim?
- Evde bakım maaşı 9 Ocak! Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte sorgulama ekranı!
- 15 tatil uzayacak mı? 2022 yarıyıl tatili ile ikinci ara tatil birleşecek mi? Yarıyıl tatili kaç gün yapılacak?
- Gözler TCMB'de! 2022 Ocak Merkez Bankası PPK toplantısı ne zaman? Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?
- 28. Dönem POMEM başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ön sağlık kontrolü ve sınavlar ne zaman yapılacak?
- Resmen açıklandı! Bedelli askerlik ücret 2022 ne kadar oldu? MSB bedelli askerlik başvuru ücreti kaç para?
- Kardeşlerim bu akşam var mı? ATV Kardeşlerim 35. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Fragman çıktı mı?