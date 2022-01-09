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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 zamlı emekli maaşları hangi gün yatacak?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2022
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Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 zamlı emekli maaşları hangi gün yatacak?

2022 emekli maaş farkı ne zaman yatacak? Zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı gündemde araştırılan konulardan birisi oldu. Emekliler yeni yılda zamlı maaşlarına kavuşacak ve gelirlerinde artış yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine zamlı maaşın yatacağı tarih belli oldu. En düşük emekli maaşı 2.500 TL’ye yükseltilmişti. Maaşların yükselmesiyle birlikte yeni zamlı maaşların ne zaman yatacağı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki; 2022 emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 zamlı emekli maaşlarının ne zaman yatacağı gündemde sorgulanan konulardan birisi oluyor. Milyonlarca emekli bu ay zamlı maaş alacak ve en düşük maaş 2.500 TL olacak. 2022 yılının ilk 6 ayı için yüzde 28 oranında da zam yapıldı. Maaş zamlarının netleşmesiyle birlikte zamlı maaşların ne zaman yatacağı merak edilen konulardan birisi oldu.

MAAŞ ZAMLARI HESAPLANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı son dakika açıklamasında, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban maaşları 1.500 liradan 2.500 liraya çıkarıldığını duyurdu Bu artıştan sonra düşük maaş alanların zamları yüzde 66'nın da üzerine çıkmış oldu.

Aynı şekilde dul ve yetim maaşlarında da benzer bir artış gerçekleşti. Memur emeklileri için ise yüzde 5 olan toplu sözleşme zammına 2.5 puan daha eklenerek oran yüzde 7.5 olarak belirlendi. Bu artışlardan sonra memur emeklilerinin kümülatif Ocak zammı yüzde 30.95 oldu.

EK ZAM İÇİN YASAL DÜZENLEME YAPILDI

Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısına göre bu ek zamların hayata geçebilmesi için yasal düzenleme gerekiyordu. Bunun için de bir tasarı Meclis'e sevk edildi.

Yapılan görüşmeler sonrasında emeklilere ek zammı ve taban maaşın yükseltilmesini de içeren torba yasa teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

Tasarı genel kurulda da oylandıktan sonra Cumhurbaşkanı'nın onayından sonra yürürlüğe girecek. Böylece ek zamlar da enflasyon artışlarına eklenebilecek.

YENİ MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Yasanın yürürlüğe girmesiyle 2022 memur zammı ile birlikte yeni memur maaşlarının 15 Ocak, 2022 emekli zammı sonrası yeni emekli maaşlarının 23-26 Ocak tarihleri arasında hesaplara yatması bekleniyor.

2 bin 500 TL'nin altında emekli maaşı kalmayacağı yönündeki düzenleme toplam 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek.

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