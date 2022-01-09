Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz fatura desteğine yönelik detaylar belli olmaya başladı. Diğer yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğine yönelik detayları açıkladı. İşte, doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar 2022? İşte başvuru şartları...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan anma törenine katıldı. Bakan Yanık vatandaşlara yapılacak doğal gaz desteğine ilişkin açıklamada yaptı.