Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar 2022? İşte başvuru şartları...
Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında kömür yardımına benzer şekilde doğalgaz fatura desteğininde olacağını açıkladı. Açıklamanın ardından destek yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını merak ediyor. İşte, Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar 2022? İşte başvuru şartları...
Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz fatura desteğine yönelik detaylar belli olmaya başladı. Diğer yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğine yönelik detayları açıkladı. İşte, doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar 2022? İşte başvuru şartları...
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan anma törenine katıldı. Bakan Yanık vatandaşlara yapılacak doğal gaz desteğine ilişkin açıklamada yaptı.
Doğal gaz desteği ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "Biz çalışıyoruz, programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah eğer mümkün olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Doğal gaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlarımıza katkısı açısından doğalgaz desteğimize çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
DOĞAL GAZ YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önce yaptığı açıklamada, ''Sağladığımız kömür yardımı kadar doğal gaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğal gaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğal gaz ücretine yardımcı olacağız.
Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" sözleriyle vatandaşları bilgilendirmişti.
DOĞALGAZ YARDIMI NEDİR?
Erdoğan, destekler arasında doğalgaz yardımını da ekleyerek detayları açıkladı; ''2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğalgazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık Vatandaşlarımızın cebinden çıkacak 165 milyar lirayı kamu kaynaklarından karşıladık. Kamunun vatandaşlarımıza desteği sürmektedir.
Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- AÖL sınav takvimi 2022: 2. dönem Açık Lise sınavları ne zaman? AÖL sınavları online mı, yüz yüze mi olacak?
- Kabataş Erkek Lisesi taban puanları kaç? Tarihi okul Kabataş Erkek lisesi puanları nasıl, ücretli mi?
- Maaşı 2.500 TL altında olan emekli ne kadar zam alacak? Yüzde 66.6 zammı kimler alabilecek? İlave ödeme dahil emekli maaş oranlaması…
- Deltacron nasıl anlaşılır? Yeni mutasyon Deltacron belirtileri nelerdir? Deltacron özellikleri…
- Yargı bu akşam var mı yok mu? 9 Ocak Kanal D yayın akışı Yargı dizisi var mı?
- Teşkilat bu akşam var mı yok mu? 9 Ocak TRT 1 yayın akışı Teşkilat var mı?
- Emekli maaş farkı ne zaman yatacak? 2022 zamlı emekli maaşları hangi gün yatacak?
- Bedelli askerlik yerleri açıklandı mı? 2022 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanır?
- Artısı eksisi hesaplandı! SSK Bağ-Kur emekli maaş zammı tablosu! 2022 memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
- TOKİ’den İstanbul’da ev satışı! En ucuzu 376 bin TL olacak! Başvuru yapmak için süre sınırlı!
- Tavan 9600’e çıkacak! Öğretmen, polis, hemşireye 3600 ek gösterge için tarih geldi! Ücret ve kıdem dengesi bozulmayacak!
- Semra Güzel kimdir? PKK’lı teröristin sevgilisi çıkan milletvekili Semra Güzel kim?