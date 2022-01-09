09 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar 2022? İşte başvuru şartları...

Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar 2022? İşte başvuru şartları...

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2022
ABONE OL
Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar 2022? İşte başvuru şartları...

Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrasında kömür yardımına benzer şekilde doğalgaz fatura desteğininde olacağını açıkladı. Açıklamanın ardından destek yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru şartlarını merak ediyor. İşte, Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar 2022? İşte başvuru şartları...

Doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar 2022? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz fatura desteğine yönelik detaylar belli olmaya başladı. Diğer yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, doğalgaz desteğine yönelik detayları açıkladı. İşte, doğalgaz desteği başvurusu nereden, nasıl yapılır? Doğalgaz desteği kimlere verilecek, ne kadar 2022? İşte başvuru şartları...

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Derya Yanık, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı dolayısıyla Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yapılan anma törenine katıldı. Bakan Yanık vatandaşlara yapılacak doğal gaz desteğine ilişkin açıklamada yaptı.

Doğal gaz desteği ile ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yanık, "Biz çalışıyoruz, programımız hemen hemen şekillendi. Üzerinde biraz daha çalışmamız gerekiyor. İnşallah eğer mümkün olursa mart ayı gibi vatandaşlarımıza ödemelerimizi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Isınma yardımı yaptığımız bir grup var. Her yerde kömür kullanımı olmayabiliyor. Doğal gaz altyapısının oluştuğu, yardım alması gereken vatandaşlarımız oluyor. Dolayısı ile hem çevre temizliği açısından hem de vatandaşlarımıza katkısı açısından doğalgaz desteğimize çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

DOĞAL GAZ YARDIMI KİMLERE VERİLECEK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önce yaptığı açıklamada, ''Sağladığımız kömür yardımı kadar doğal gaz desteği sağlamış olacağız. Evinde doğal gaz kullanıyorsa kota miktar olarak ona göre doğal gaz ücretine yardımcı olacağız.

Normal şartlarda diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla ya da kart dağıtarak yardımda bulunduk. Burada fatura olduğu için ödeme noktalarıyla anlaşılır, faturayı biz mi yatırırız ya da biz mi vatandaşlara yatırırız daha netleşmedi. Ama biz bu hizmeti vatandaşımıza ulaştıracağız" sözleriyle vatandaşları bilgilendirmişti.

DOĞALGAZ YARDIMI NEDİR?

Erdoğan, destekler arasında doğalgaz yardımını da ekleyerek detayları açıkladı; ''2021 yılında vatandaşlarımız lehine doğalgazda 80 milyar, elektrikte 20 milyar, akaryakıtta 65 milyar liralık kamu adına fedakarlık yaptık Vatandaşlarımızın cebinden çıkacak 165 milyar lirayı kamu kaynaklarından karşıladık. Kamunun vatandaşlarımıza desteği sürmektedir.

Vatandaşlarımıza yapılan kömür yardımlarının yeni yıl ile birlikte, altını şimdi çiziyorum, doğalgaz faturası desteği olarak da verilebileceğinin haberini sizlerle paylaşmak istiyorum.'' ifadelerini kullandı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA