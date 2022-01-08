Dolar kuru son dakika: 8 Ocak dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte döviz kurları son durum

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,91, sanayi endeksi yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,88 ve teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 36,96 puan ve yüzde 1,66 yükselişle 2.256,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 33'ü geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.