Dolar kuru son dakika: 8 Ocak dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte döviz kurları son durum
Dolar ne kadar, kaç TL oldu? Bu hafta dalgalı seyir izleyen dolar kuru 13.80 liraya yükseldi. Hafta sonu dolar kurundaki son durumu merak eden yatırımcılar konu hakkında detayları araştırıyor. Uluslararası piyasalarda Fed'in faiz artırımına gideceği beklentileri ABD tahvil faizlerini yükseltti. Bu gelişmelerin ardından dolar yukarı yönlü seyretti. Peki, dolar kuru son durum nedir? 8 Ocak dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel döviz kurları...
Dolar kuru son dakika... Geçtiğimiz haftalarda 18 lirayı gören dolar kuru, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ekonomiye yönelik açıklamaları sonrası 11 lira altına düşmüştü. Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerle dolar kurunda hareketlilik yaşanıyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar kuru ile ilgili son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, dolar kuru son durum nedir? 8 Ocak dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte haberin detayları...
DÖVİZ KURLARI SON DURUM
Dolar kuru, hafta sonuna 0,25 oranında değer kaybıyla başladı. İşte 8 Ocak güncel döviz kurları:
DOLAR NE KADAR?
EURO NE KADAR?
PİYASALARDA GÜN SONU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 25,78 puan artarak 2.033,32 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 12,73 puan ve yüzde 0,63 kazanımla 2.020,27 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.994,45, en yüksek 2.036,08 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,28 artışla 2.033,32 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,91, sanayi endeksi yüzde 0,75, hizmetler endeksi yüzde 0,88 ve teknoloji endeksi yüzde 0,61 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 36,96 puan ve yüzde 1,66 yükselişle 2.256,55 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 61'i prim yaptı, 33'ü geriledi. Garanti Bankası, Ereğli Demir Çelik, Türk Hava Yolları, Kardemir (D) ve Yapı Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
ALTININ ONSU 1.791,25 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.791,25 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yatay seyrederek 793 bin liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 13,7430 lira, satışta 13,7981 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 13,6257 lira, satışta 13,6803 lira olarak belirlemişti.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 21,94'ten, bileşik getirisi de yüzde 23,14'ten gerçekleşti.
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